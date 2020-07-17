مايكروسوفت تحدّث لانشرها على أندرويد ليدعم الوضع المظلم وأكثر

مايكروسوفت لانشر ، أحد المشغلات الشعبية بين مستخدمي أندرويد ، وقد اكتسب هذه الشعبية بسبب ما يُقدّمه من مميزات وأدوات قوية، اليوم أعلنت الشركة عن تحديث جديد له ورفعت من رقم إصداره إلى Microsoft Launcher 6، وفيه أصبح يدعم الوضع المظلم، فضلًا عن ميزة الخلفيات اليومية، وحصوله أيضًا على رمز جديد.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الايقونات الخاصة باللانشر قابلة للتخصيص، وهي تعمل الآن في الاتجاه الأفقي، محاذاة بوجود موجز إخباري مخصص يتم تحديثه على مدار اليوم، وتحسينات عامة في الأداء، بما في ذلك تحميل أسرع وتقليل استنزاف البطارية، ويعود الفضل لهذه الأمور لقاعدة التعليمات البرمجية الجديدة.

أخيرًا، يبدو أن هذا التحديث الأخير هو أرضية لطموح مايكروسوفت حول جهازها المنتظر Surface Duo والذي سيعمل بنظام اندرويد، ولعل ميزة الدعم للوضع الأفقي في لانشرها هي منطقية للغاية بالنسبة إلى الشاشة المزدوجة في Surface Duo، على كلٍ تحديث مايكروسوفت لانشر متاح حاليًا لمستخدمي أندرويد على صفحته في متجر جوجل بلاي، ولتحميله انتقل عبر الرابط في الاسفل.

تحميل تحديث مايكروسوفت لانشر.

المصدر:

Microsoft