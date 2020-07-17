فيس بوك تكشف عن أكثر الرموز التعبيرية استخدامًا بمناسبة اليوم العالمي للإيموجي

يتزامن اليوم 17 يوليو مع اليوم العالمي للإيموجي والتي أصبحت شائعة الاستخدام على كافة الشبكات. فبينما يمكن للشخص الكتابة والتعبير عن رأيه بالأحرف، فإن الإيموجي أو الرموز التعبيرية تعبر أحيانًا عن كلمات كثيرة برمز قصير. وبالتزامن مع هذا اليوم، كشفت شركة فيس بوك عن أكثر الرموز المستخدمة على المنصة.

وتقول فيس بوك معلقة حول ذلك: “لقد برهن لنا التاريخ دائمًا أن الصور أكثر تعبيرًا من الكلمات، وبفضل انتشار أساليب التواصل عبر الصور التعبيرية، تعود المجتمعات اليوم للاعتماد وبشكل أكبر على تلك الأنماط التعبيرية. تدفعهم في ذلك الرغبة في ترسيخ قيم الألفة والمحبة وسط هذا العالم الصاخب، فهناك رغبة لدى أفراد المجتمع للتعبير ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم خلال التواصل فيما بينهم. ويبدو ذلك واضحًا في استخدام الناس للغة جديدة هي الوجوه التعبيرية “الإيموجي” والصور المتحركة بصيغة GIF والرسائل المدعومة بصور الكاميرا، مما يساعدهم على التعبير عن أنفسهم بطريقة أكثر حيوية. ونظرًا للظروف غير المسبوقة التي نعيشها اليوم وبقائنا لوقت أطول داخل منزالنا، فقد أصبحت الوجوه التعبيرية أكثر ارتباطًا باحتياجاتنا التعبيرية من أي وقت مضى.”

فيما تتواجد هناك العشرات من الرموز التعبيرية على المنصة، يتفق معظم سكان العالم على بعض الرموز أكثر من غيرها في حياتهم واستخداماتهم اليومية، لا سيما رمز الوجه بدموع الفرح، القلب الأحمر، القلب الأسود ثقيل، الوجه المبتسم بعيون على شكل قلب، الوجه الذي يتدحرج على الأرض من الضحك، الوجه الذي يرسل قبلة، الوردة، القلب اللامع، رمز القلب، والقلب المكسور والتي تُعد أكثر 10 رموز استخدامًا.

تعلل فيس بوك شعبية رموز القلوب والوجوه الضاحكة بين الناس في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لانتشار العقلية الإيجابية التي ما زالت تتمتع بها المجتمعات حتى في الأوقات المليئة بالمشاعر السلبية والتحديات غير المألوفة.

وأشارت فيس بوك أن قائمة الدول الأكثر استخدامًا للرموز التعبيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل:

مصر: 3.4+ مليون تعليق. الجزائر: 3.4+ مليون تعليق. المغرب: 1.2+ مليون تعليق. المملكة العربية السعودية: 900+ ألف تعليق. الإمارات: 600+ ألف تعليق.

وإليكم في الصورة التالية أكثر عشرة وجوه تعبيرية في المنطقة:

يُشار أن فيس بوك قامت بتحليل استخدام الوجود التعبيرية في التعليقات من 7 أبريل إلى 7 يوليو 2020، وأشارت أنها قامت بتجميع البيانات دون كشف بيانات شخصية بالتزامن مع إعلانها في اليوم العالمي للإيموجي.