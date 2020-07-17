تويتر: تم اختراق قرابة 130 حساباً والتحقيقات مازالت مستمرة

عقب الاختراق الخطير والكبير الذي استهدف حسابات موثقة وحساسة في منصة تويتر مساء الأربعاء توالت المطالبات بكشف المنصة مزيداً من المعلومات عن حيثات الاختراق ومسبباته وإجمالي عدد الحسابات التي تم اختراقها.

حيث صرحت اليوم بأن التحقيقات في القضية تشير إلى اختراق قرابة 130 حساباً خلال الحدث مع تباين في الصلاحيات التي وصل إليها المخترقون لتلك الحسابات؛ حيث سمحت بعضها بالتحكم بالحساب والتغريد منه بعملية احتيال طالبت المتابعين عبر حثهم على التبرع بالعملة الرقمية البتكوين.

لكن لم تظهر المنصة أي معلومات حول ما إذا تم الوصول للرسائل المباشرة للحسابات المخترقة والتي كان من أبرزها حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، مؤسس أمازون جيف بيزوس، ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، بالإضافة إلى مرشح الرئاسة الأمريكية الحالي جو بايدن.

فيما كانت تقارير سابقة تتحدث أن الاختراق جاء على إثر وصول القراصنة لأداة معدة للاستخدام الداخلي في الشركة كان قد مضى على تشكيلها بضعة أيام فقط قبل أن تشهد الشبكة الاجتماعية موجة القرصنة تلك.

وقالت تويتر في أخر تغريداتها على الحدث بأنها مازالت تعمل مع أصحاب الحسابات المخترقة وستستمر بالتواصل معهم على مدار الأيام القادمة أيضاً من أجل التأكد من وجود تسريب بيانات شخصية من عدمه طال حساباتهم موضحة بأنها ستقوم بإبلاغهم في حال ثبوت وجود أي تسريبات.

المصدر:

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