تطبيق ماسنجر يدعم الآن ميزة مشاركة الشاشة على الهواتف المحمولة

في أوقاتنا هذه، تُكثّف الشركات وفرق العمل جهودها لمساعدة المستخدمين في عزلتهم وحجرهم المنزلي، حيث أصبحت خدمات مؤتمرات الفيديو طريقًا للمسخدمين للتواصل فيما بينهم، ولمواكبة الأمور وبنفس الوقت للتنافس، احتاجت تطبيقات مثل تطبيق ماسنجر من فيس بوك إلى المزيد من المميزات، وهذا ما شهدناه مع ميزة الغرف بالإضافة إلى ميزة مشاركة الشاشة.

بالنسبة للأخيرة، فقد كانت متاحة على نسخة الويب، ولكن اعتبارًا من هذا اليوم، سيتمكن حملة الهواتف المحمولة من الاستعانة بالميزة أيضًا، مما يسمح ذلك بمشاركة شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي عند الاتصال بصديق واحد على واحد، أو في دردشة جماعية، أو أثناء المشاركة في محادثات أكبر عبر ماسنجر روم.

وبشكل أدق، يمكنك مشاركة شاشتك في تطبيق ماسنجر مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص في الدردشة الجماعية أو ما يصل إلى 16 شخصًا في غرف ماسنجر، وأشارت الشركة انها تعمل على توسيع الدعم ليصل إلى 50 عندما تكون في غرفة، أخيرًا، هذه الإضافة متاحة الآن على تطبيق ماسنجر سواء على نظام تشغيل أندرويد أو نظام تشغيل iOS، وفي حالة عدم وصولها لك، انتظر أيام قليلة أخرى.

المصدر:

فيس بوك.