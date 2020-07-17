انستجرام تطلق منافس تيك توك عالمياً مطلع الشهر المقبل

تتحضر منصة انستجرام لإطلاق ميزتها المنافسة لتطبيق تيك توك والتي تعرف باسم Reels عالمياً مطلع الشهر المقبل.

ستتاح الميزة رسمياً في الولايات المتحدة الأميركية و 50 بلد آخر من بينها الهند التي تعوّل عليها فيس بوك بقوة لإنجاحها لاسيما بعد حظر تيك توك.

وتظهر ميزة Reels ضمن تطبيق انستجرام نفسه في مكان مخصص له بالإضافة إلى القصص، وتوفر إمكانية تسجيل ونشر مقاطع فيديو قصيرة طولها 15 ثانية مع مؤثرات وفلاتر ومقاطع موسيقية. كما يمكن لأي مستخدم نسخ المقطع الصوتي من أي فيديو آخر ووضعه في الفيديو الخاص به.

كما تقتبس عدة خصائص من تطبيق تيك توك مثل العد التنازلي وأدوات التحرير كالتحكم بسرعة الفيديو.

كانت فيس بوك قد أتاحت خاصية Reels تجريبياً في البرازيل وفرنسا وألمانيا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وحان وقت إطلاقه على مستوى أكبر رسمياً، لتبدأ منافسة تيك توك المباشرة.

مازالت العديد من التفاصيل غير واضحة حتى الآن، مثل الطريقة التي سيمكن من خلالها للمستخدمين استكشاف المحتوى الذي يتم نشره عبر خاصية Reels، لاسيما بعد تقارير أنها ستتاح عبر قسم الاستكشاف، فمن الأفضل أن يكون لها قسم مخصص.

بالطبع تريد انستجرام إتاحة الميزة مباشرة ضمن تطبيقها وذلك للاستفادة من شعبيتها الكبيرة وجمهورها المعتاد على التطبيق، مقارنة بإطلاقها كتطبيق منفصل قد لا يهتم به الكثيرين.

المصدر:

TechCrunch