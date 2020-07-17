أمازون تطلق عربة التسوق الذكية Dash Cart في محال البقالة نهاية العام

شركة أمازون وكما اعتدنا عليها لا تدع فرصةً إلا واغتنمتها في تدعيم متاجرها بكل ما هو جديد من تقنيات ذكية كان أخرها الإعلان عن عربة التسوق الذكية Dash Cart.

عربة التسوق الذكية من أمازون Dash Cart ستكون حاضرة في متاجر البقالة والخضروات للشركة في لوس أنجلوس في الفترة القادمة؛ مصدرةً بذلك تجربة متاجر أمازون جو في العمل بلا أمين صندوق ” كاشير ” إلى قسم الخضروات ولكن عبر هذه العربة الذكية.

فكرة عمل العربة تقوم على تقنيات طورتها الشركة خلال السنوات الماضية، عبر دمج قدرات مساعدها أليكسا والمستشعرات لتوفير عملية شراء سهلة وبسيطة كما سبق وطبقتها عبر المجسات في رفوف وأسقف متاجر أمازون جو.

حيث تم تصميم عربة Dash بتقسمات داخلية مخصصة للتعرف على نوع المنتج بشكل تلقائي بعد وضعها داخل العربة من قبل المشتري ، ووضح Dilip Kumar نائب رئيس الشركة لقطاع المتاجر أن العربة تملك العديد من المجسات والكاميرات كما لديها شاشة لمس _الموضحة في الصورة أعلاه.

تُمكن من التعرف على المنتج الموضوع داخلها نوعها ووزنها ضارباً مثالاً على التفاح حيث يمكن تحديد الفئة من خلال شاشة اللمس الموجودة في وسط مقبض العربة قبل وزنها ليتم تسجيل السعر على حساب أمازون للمستخدم.

بشكل مشابه لطريقة الميزان الذكي في متاجر التسوق الكبيرة التي تحدد السعر بناء على الوزن وتخرج كود ورقي يتم الصاقه على الكيس ليتم مسحه من الكاشير في نهاية عملية التسوق، لكن مع عربة Dash يكون الأمر رقمي بالكامل.

كما أوضحت الشركة أن أول تطبيق للتقنية الجديدة سيكون في متجرها في حي Woodland Hills في لوس أنجلوس مع تحديد موعد اتاحتها للجمهور في فترة ما قبل نهاية العام.

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المصدر:

The Verge