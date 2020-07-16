جيميل تحدّث تصميمها لمنافسة Slack

حصدت خدمة Slack للعمل الجماعي في الشركات – خاصة الناشئة – على اهتمام كبير نظراً للسرعة والفعالية والانتاجية العالية التي توفرها للمستخدمين، وهذا ما أثار حفيظة جوجل التي عملت على إعادة تصميم خدمة جيميل للأعمال G Suite ليعيدها إلى دائرة الاهتمام.

أكدت شركة جوجل أنها تعمل على تصميم كبير ورئيسي في جيميل لم يحدث مثله منذ أعوام. وسيقوم التصميم الجديد على دمج وتكامل عدة خدمات وأدوات مرتبطة بالأعمال مثل خدمات الدردشة المختلفة من جوجل لتسهل التواصل بين أعضاء الفريق.

التركيز الرئيسي في التصميم الجديد سينصب على تكامل عميق بين أدوات البريد الإلكتروني، الدردشة، وكذلك الفيديو.

يأتي هذا التصميم الجديد كلياً بعد عدة خطوات عملت عليها جوجل لتكامل خدماتها. مؤخراً جلبت Google Chat إلى نسخة سطح المكتب، وجعلت الانضمام للدردشات والاجتماعات أسهل عبر الهاتف الذكي، وقريباً سيمكن إجراء الدردشة مباشرة من تطبيق جي مايل على الهواتف الذكية.

كما تعمل جوجل على دمج خدمة التخزين السحابي Drive مع الدردشة، بحيث يمكنك الوصول مباشرة وبسهولة إلى مستندات العمل واستيرادها.

ووسعت من دعم غرف الدردشة لتشمل موظفين خارج شركتك. والهدف الرئيسي العام هو إدارة مشاريعك كلها ضمن جيميل مباشرة بدون الحاجة لمغادرته لأي خدمة أخرى.

ومن المزايا الجديدة التي تعمل عليها جوجل:

إعادة توجيه إحدى رسائل الدردشة إلى صندوقك الوارد.

البحث في رسائل الدردشة مباشرة من جيميل.

تثبيت إحدى الغرف أعلى الترتيب للوصول إليها بسرعة.

تعيين حالة “عدم الإزعاج.

تعيين رسائل معينة تصل للمستخدمين عند تواجدك خارج المكتب.

منع الأشخاص المطرودين من الاجتماعات من إعادة الانضمام إليها بدون دعوة.

السماح لأي شخص من الحضور بالحديث في الاجتماع.

مكالمات الفيديو في وضعية صورة ضمن صورة في جيميل.

الوصول إلى محادثات Google Meet من مستندات جوجل.

هذه المزايا وأكثر ستصل إلى مستخدمي حزمة G Suite بنسخة معاينة خلال الأسبوع المقبل، وستتوفر بنسختها النهائية بحلول نهاية العام الجاري 2020. بالطبع كلها مزايا خاصة بمستخدمي G Suite للأعمال، ولا معلومات إن كانت ستتوفر لمستخدمي جيميل العاديين الأفراد.

المصدر:

Google Cloud