تويتر تظهر الرسائل الخاصة في موقعها على طريقة فيس بوك

كشفت تويتر عن واجهة جديدة لخاصية الرسائل الخاصة في موقعها على الويب، يتيح التصميم الجديد للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بدون الحاجة لمغادرة التايم لاين. على غرار طريقة عرضه في فيس بوك.

في الوضع الحالي فإنك تفتح صفحة جديدة خاصة بالرسائل الخاصة لقراءة وإرسال الرسائل، لكن في الواجهة الجديدة فإنه سيظهر على شكل نافذة منبثقة أسفل يمين التايم لاين، لتتمكن من تبادل الرسائل وقراءة التغريدات معاً.

التصميم الجديد للرسائل الخاصة يحولها أقرب إلى الدردشة والمحادثات بدلاً من الرسائل، وهو مستوحى بوضوح من فيس بوك ولينكدإن حيث تظهر شاشة صغيرة منبثقة يمكن تصغيرها وفتحها وإنشاء الرسائل والرد على المحادثات بسهولة.

لو كنت ممن يستخدمون الرسائل الخاصة على تويتر بكثافة، فإن هذا التصميم الجديد سيسهل عليك العمل بقوة، لكنه قد يكون مزعجاً لمن لايستخدمها لأنها ستحجز مساحة إضافية في الشاشة الرئيسية حتى وإن كانت مصغرة.

الجدير بالذكر أن الواجهة الجديدة كانت قيد التطوير منذ ابريل الماضي، وحينها كانت تويتر تحسن الرسائل الخاصة عندما أطلقت الانفعالات عليها بالرموز التعبيرية وبعدها خاصة البحث.

سيتوفر التصميم الجديد للرسائل الخاصة تدريجياً لكافة المستخدمين بدءاً من اليوم على موقع الويب.

Slide into those DMs without clicking away from your timeline.

Rolling out on web. pic.twitter.com/BdaeYoyPu2

— Twitter (@Twitter) July 15, 2020