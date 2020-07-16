اختراق تويتر الذي طال مئات حسابات المشاهير جاء نتيجة اختراق نظام الموظفين

عملية اختراق تويتر الضخمة تطال مئات الحسابات الموثقة والشركة تعزي الأمر لاختراق نظام وأدوات الموظفين.

عاش العالم الليلة الماضية وخاصة مستخدمي تويتر على أخبار اختراق عدد كبير من الحسابات الشهيرة والموثقة على المنصة يتقدمها حساب الرئيسي الأمريكي السابق باراك أوباما ومرشح الرئاسة الأمريكية الحالي جو بايدن عن الحزب الديموقراطي، فضلًا عن حسابات بيل غيتس وإيلون ماسك وجيف بيزوس وغيرها الكثير من الحسابات الموثقة لشركات مثل آبل وبشكل مفاجئ.

وخلال عملية الاختراق ظهر أن المتسبب أو المتسببين في العملية يقومون بنشر روابط لتحويل الأموال بعملة بتكوين الرقمية المشفرة.

ويعود السبب في طلب الأموال عبر بتكوين لعدم القدرة لتعقب مسارها بسبب اللامركزية التي تعمل بها بالاعتماد على بلوك تشين.

وبعد عملية الاختراق، قامت تويتر بإيقاف خاصية النشر وإمكانية تغيير كلمة المرور لدى الحسابات الموثقة التي استهدفتها عملية الاختراق تمهيدًا للتحقيق في العملية، ثم بعدها بساعات قليلة أعادت الخاصية للعمل لكنها لم تتوصل للسبب الرئيسي الواضح خلف عملية الاختراق الكبيرة التي طالت المنصة.

وتقول تويتر في تخميناتها الأولية أن التحقيقات أشارت لمهاجمة المخترقين موظفي تويتر للوصول إلى النظام والأدوات التي يستخدمونها، ومن ثم تمكنوا من الوصول الحسابات الكبيرة والموثقة للتحكم بها.

تقول الشركة أنها مازالت تحقق في عملية الاختراق وستقوم بنشر المزيد من المعلومات الخاصة في التحقيقات بحال الوصول إليها.

تُعد عملية الاختراق هذه هي الأقوى على منصة تويتر منذ إطلاقها، حيث كانت أهم الحسابات هي المتضررة في هذه المرة.

المصدر:

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