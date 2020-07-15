هواوي ترد على قرارات المملكة المتحدة بعد الاستغناء عن معداتها للجيل الخامس

أعلنت حكومة المملكة المتحدة بالأمس عن قراراها بمنع الشركات التعامل مع معدات الجيل الخامس من شركة هواوي بعد نهاية 2020 واجبارية التخلص من المعدات المعمول بها حاليًا بحلول عام 2027 معللة ذلك بالمشاكل الأمنية التي يمكن أن تسببها، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة سابقًا.

لكن هواوي بدورها سارعت بالرد على قرار الحكومة هناك بازالة معدات الجيل الخامس الذي اعتبرته سياسيًا بحتًا ويتعلق بقرارات الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى لسان المتحدث باسم الشركة هناك، إدوارد بروستر.

وقال إدوارد بروستر، المتحدث باسم شركة هواوي المملكة المتحدة: “يعد هذا القرار المخيب للآمال خبرًا سيئًا لأي شخص بالمملكة المتحدة لديه هاتف محمول. فهو يهدد بنقل بريطانيا إلى حالةٍ رقمية بطيئة، ويضاعف الفواتير المطلوب دفعها، ويعمّق الفجوة الرقمية. وبدلًا من” رفع المستوى الرقمي”، فإن الحكومة تختار التراجع في هذا الإطار، ولذا نحن نحثهم على إعادة النظر في هذا القرار، كما أننا نثق بعدم تأثير القيود الأمريكية الجديدة علينا وعلى مرونة أو أمن المنتجات التي نوردها إلى المملكة المتحدة.”

وأكمل بروستر: “نحن نأسف كون مستقبلنا في المملكة المتحدة بات مُسيسًا، إذ أن ما يحصل يتعلق بالسياسة التجارية الأمريكية وليس بالأمن. ولا بدّ أن ننوه إلى تركيز هواوي -وعلى مدار العشرين عامًا الماضية- على بناء المملكة المتحدة كبلد أكثر اتصالًا. وبصفتنا شركة مسؤولة ، سنستمر في دعم عملائنا كما نفعل في العادة.”

وأردف: “سنجري مراجعة تفصيلية لما يعنيه إعلان اليوم بالنسبة لأعمالنا هنا وسنعمل مع حكومة المملكة على شرح وتفسير كيفية الاستمرار في المساهمة في بريطانيا بلد أكثر اتصالًا.”

يُشار أن الحكومة البريطانية كانت ترفض الاستغناء عن هواوي بعد مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية للشركة في البداية، لكنها راجعت قرارها مؤخرًا وقررت بالأمس الاستغناء عن معدات الشركة الصينية.