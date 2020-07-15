سيارة أونلاين تحقق أرقام قياسية في شهر يونيو 

أعلنت منصة سيارة عن تحقيق مبيعات قياسية في شهر يونيو عبر موقعها سيارة.كوم تجاوزت مرتين أرقام مبيعاته السابقة. ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في نشاط شراء السيارات قبل بدء نفاذ قرار زيادة ضريبة المبيعات المعلنة حديثًا في المملكة العربية السعودية في 1 يوليو.

وساهم النشاط المتزايد على الموقع بارتفاع التعامل مع خدمة سيارة أونلاين لشراء السيارات من خلال التجارة الإلكترونية. وقد باعت الشركة 420 مركبة عبر خدمة التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، وبزيادة تجاوزت 3 أضعاف الشهر السابق.

وبجانب خدمة التجارة الإلكترونية، فقد تمكنت منصة الإعلانات المبوبة للشركة من ربط أكثر من 300 ألف مشتري مع معارض السيارات عبر مكالمات هاتفية ومحادثات واتساب في يونيو. كذلك، مكّنت المنصة المعارض والبائعين الأفراد من بيع 77 ألف سيارة بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

كانت خدمة سيارة أونلاين ركزت في بدايتها على بيع السيارات الجديدة. وساعدت علاقات الشركة الأم وقتها الوصول لمئات معارض السيارات في المملكة، مما وفر القدرة لدى الشركة أن تمكن المشترين من أن يحصلوا على أفضل الأسعار التنافسية عند البحث عن سياراتهم المستقبلية من خلال سيارة أونلاين كما تقول.

ومؤخرًا، أضافت الشركة السيارات المستعملة إلى خدمة سيارة أونلاين، حيث تهدف إلى تمكين مشتري السيارات المستعملة من خلال خدمة تتميز بالثقة والجودة ودون الخوف من التعرض للخداع. ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأت فريق مختص باختيار السيارات المستعملة في حالة جيدة يقوم بفحصها بدقة وشمولية. وعلى غرار السيارات الجديدة، يمكن للمستهلكين تفحص السيارات المستعملة عبر الإنترنت وإجراء عملية الشراء عبر تجربة التجارة الإلكترونية.

الطلب الكبير يساهم في تحسين خدمات سيارة أونلاين

تقول الشركة في بيانها: “الطلب المتزايد في يونيو على خدمة أونلاين في كلتا الفئتين السيارات الجديدة والمستعملة يعطي الشركة دافعًا قويًا للاستمرار بتحسين سيارة أونلاين والاستثمار فيها للوصول بفكرة شراء السيارات من خلال التجارة الإلكترونية إلى أرقام ونجاحات أكبر.”

كانت خدمة أونلاين قد انطلقت في السعودية قبل نهاية عام 2018 بهدف تمكين المشترين المهتمين في التكنولوجيا والإنترنت بشراء سياراتهم عبر الإنترنت وهم في منازلهم وبكل براحة. حيث يمكن للمشتري من خلال الموقع تصفح السيارات عبر الإنترنت، ويتتبع عملية الحجز، التأمين، التسجيل، وصولًا إلى شحن السيارة.