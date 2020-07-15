سوني تزيد إنتاج أجهزة بلايستيشن 5 بنحو 50%

كشف تقرير أن سوني زادت من الكمية المطلوبة من جهاز الألعاب الجديد بلايستيشن 5 بنحو 50% لهذا العام فقط.

هذه الزيادة سترفع الكمية المتاحة مع بدء توفر الجهاز في الأسواق لتكون 9 مليون وحدة، بدلاً من 6 مليون كانت الخطة الإنتاجية المبدئية.

بالرغم من هذه الزيادة، إلا أن بلومبيرغ تتوقع زيادة إضافية بنحو مليون وحدة ليصبح الإنتاج الإجمالي المخصص لهذه السنة إلى 10 مليون جهاز.

تعزو المصادر هذه الزيادة من سوني إلى أن الطلب على أجهزة الترفيه والألعاب قد ارتفع مع حقبة كورونا والحجز المنزلي.

لو أطلقت سوني 10 مليون جهاز بلايستيشن 5 ، فإن هذا سيمثل قفزة بأكثر من الضعف مقارنة مع بلايستيشن 4 الذي أطلقته عام 2013 وباعت منه 4.2 مليون وحدة خلال فترة الإطلاق ما بين نوفمبر ونهاية السنة.

من الواضح أن نمو الطلب على أجهزة الترفيه والألعاب لايقتصر على بلايستيشن، بل حتى أن فيس بوك قد طلبت زيادة إنتاج خوذ الواقع الافتراضي أوكولوس بنسبة 50% لتصل إلى 2 مليون وحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

عانت فيس بوك من ضعف الكميات المتاحة من أجهزتها، حيث أن بعض الخوذ مثل Quest كانت تباع كامل الكميات فور توفرها في المتاجر.

كذلك نينتندو التي واجهت صعوبات في تلبية الطلب المتزايد على أجهزة اللعب اليدوي Switch وحتى ألعاب الرياضة المنزلية مثل Ring Fit Adventure.

المصدر:

Nikkei Asia