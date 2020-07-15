سامسونج تُغرم آبل 950 مليون دولار لعدم إيفاء الأخيرة بعقد شاشات OLED

للمرة الثانية على التوالي منذ يونيو الماضي 2019 آبل تدفع غرامة لشركة سامسونج بسبب عدم إيفائها بعقد شاشات OLED الموجهة للآيفون.

أوضح التقرير المالي الأخير لشركة سامسونج تحصيلها 950 مليون دولار من شركة آبل كغرامة والسبب هو عدم إيفاء الأخيرة بتعهداتها إزاء شراء شاشات OLED لأجهزة الآيفون وفقاً للعقد المبرم بينهما.

لتكون بذلك هي المرة الثانية في مدة قصيرة نسبياً يتم فيها تغريم الشركة الأمريكية ليصل مجموع الغرامات إلى نحو 1,633 مليار دولار أمريكي مع احتساب غرامة يونيو الماضي 2019 التي بلغت وقتها نحو 683 مليون دولار أمريكي.

فيما يمكن إلحاق الضرر الحالي الحاصل للشركة من هذه الناحية إلى ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من الحظر وإغلاقها متاجرها على إثر جائحة فيروس كورونا؛ مما زاد من ثقل الغرامة بقرابة 250 مليون دولار فارق عن العام المنصرم.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن العام الماضي جاء في ظروف عامة شملت تراجع في شحنات الهواتف العالمية ضربت كافة الشركات ومصنعي الهواتف الذكية، إلا أن آبل عوضت ذلك بقطاع الخدمات الذي شهد نمواً كبيراً ولعب دوراً رئيساً في زيادة إيراداتها العامة خلال الفترة الماضية.

يُشار أن آبل كانت تدرس الحصول على شاشات OLED من عدة شركات خلال الفترة الماضية لهواتف آيفون 2020.

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المصدر:

macrumors