خلل أصاب تطبيق واتساب سبب انقطاعاً في المراسلات مساء الثلاثاء

عانى تطبيق الدردشة واتساب من خلل جديد سبب انقطاع الخدمة عن مستخدميه حول العالم لمدة ملحوظة مساء الثلاثاء، حيث أثر الخلل على شقي المحادثات المرسلة والمستقبلة على حد سواء.

المنصة التي تملك 2 مليار مستخدم حالياً كانت قد شهدت خللأً سابقاً منتصف يونيو الماضي أدى لاخفاء حالة الاتصال أعلى صندوق الدردشة وعدم إظهار بيانات أخر ظهور “Last Seen”، بمشكلة مشابهة لم تقتصر على منطقة محددة بل عمت جميع أنحاء العالم ولم تعلق شركة فيس بوك على المشكلة حينها.

بالنسبة للخلل الجديد والذي اختبرته شخصياً بعدم إمكانية إرسال الرسائل عبر التطبيق؛ صرحت المنصة لموقع The Verge بأنها تولي اهتماماً بالغاً لاختبار بعض المستخدمين مشاكل في إرسال الرسائل عبر واتساب منوهةً إلى عملها على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

المشكلة تم حلها حالياً وفقاً لأخر تحديثات المنصة حول القضية لكن دون الإعلان عن السبب االذي يقف وراء الخلل وهو الثاني على التوالي بالمناسبة الذي يصيب تطبيق الدردشة في أقل من شهر؛ مع ترجيح أن يكون ناتجاً عن تجارب لتطبيق خطة فيس بوك لدمج تطبيقات المحادثة خاصتها مع بعضها البعض.

المصدر

The Verge