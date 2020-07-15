إنتل تعلن عن حدث افتراضي في 2 سبتمبر للكشف عن “شيء كبير”

أعلنت شركة إنتل عن عقدها مؤتمراً افتراضياً في الثاني من سبتمر القادم عبر رسالة بريد إلكتروني وصلت إعلامين وهيئات صحافية؛ مما يبدو أن الشركة ستشكف عن أحدث تقنيات المعالجات عبر سلسلة الجيل الحادي عشر.

حيث عنوت الشركة إعلانها بالقول ” شيء كبير نشاركه معكم” في الثاني من سبتمبر؛ وكأنه على الأغلب الكشف عن سلسلة معالجات Tiger Lake الجيل الحادي عشر والتي تم عرضها نماذج منها في معرض CES2020 بداية العام حيث كانت مقتصرة حينها على أجهزة الحاسوب المحمولة.

وبإطلاق هذه المعالجات ستكون هي الجيل الجديد من معالجات Ice Lake المبنية بتقنية تصنيع 10 نانو متر بلس وتكون بذلك على مضمار المنافسة بشكل مباشر مع معالجات AMD 4000 المبنية على معمارية 7 نانو متر والتي حازت على سيطرة واسعة في الحواسيب المحمولة التي أعلن عنها وأطلقت مؤخراً.

مع مراعاة الأخيرة السعر وتوفير بديل مناسب وقوي يبدو أنه سيخرج إنتل عن صمتها خلال الفترة الماضية دافعاُ أيها للعودة بقوة لمجابهة منافسها الشرس، حيث من المتوقع أن نرى أول الحواسيب المحمولة بمعالج إنتل الجيل الحادي عشر من آيسر خلال الخريف كما سبق وصرحت الشركة الصينية.

في جميع الأحوال أقل من شهرين ونكون على دراية كاملة بالمفاجئة التي تحضرها إنتل لجمهورها ومنافسيها عبر حدثها الافتراضي القادم في بداية سبتمبر، حيث سنوافيكم بتفاصيله أولاً بأول بإذن الله.

المصدر:

The Verge