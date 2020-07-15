أخيرًا لعبة المعارك Tom Clancy ‘s Elite Squad قادمة على أندرويد الشهر القادم

مرّ أكثر من عام منذ آخر مرّة سمعنا فيها عن لعبة Tom Clancy ‘s Elite Squad ، ولكن بفضل إعلان شركة Ubisoft “صاحبة اللعبة” الأخير والمقطع الدعائي المصاحب له، فقد قررت رسميًا إطلاق لعبتها على نظام تشغيل أندرويد الشهر القادم، وتحديدًا يوم 27 أغسطس، وبما أن اللعبة ظهرت على متجر متجر بلاي، هذا يعني أنه يمكنك التسجيل المسبق عبر جوجل بدلاً من موقع Ubisoft الرسمي.

وكما هو مُلاحظ من المقطع الدعائي في الأسفل، فإن لعبة Tom Clancy’s Elite Squad عبارة عن لعبة تقمص أدوار تكتيكية، وستتمكن من جمع جميع شخصيات Clancy المفضلة لديك لتشكيل فرق لخوض معارك 5 ضد 5 في الوقت الحالي.

أمّا فيما يخص تسعيرة اللعبة، فلم تتطرق الشركة للحديث عن أي تفاصيل حول هذا الأمر، ولكن من المتوقع جدًا أن تكون اللعبة متاحة للتحميل بشكل مجاني، وهذا يعني أنه من المحتمل أن تكون محشوة بعمليات شراء داخلية، تمامًا كما هو الحال مع الألعاب الأخرى على الهواتف المحمولة والخاصة بالشركة المطورة للعبة Ubisoft.

أخيرًا، إذا كنت حريصًا على الحصول على أحدث ألعاب شركة Ubisoft والمتمثلة في لعبة Tom Clancy ‘s Elite Squad على هاتف أندرويد الخاص بك، فيمكنك التسجيل المسبق لها من خلال الانتقال إلى متجر جوجل بلاي، على أن تتلقى إشعار فور إطلاق اللعبة للجميع.

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