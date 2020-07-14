برامج

20 تطبيق و 20 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 14 يوليو 2020
2 دقائق
20 تطبيق و 20 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
20 تطبيق و 20 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 20 تطبيق و 20 لعبة أندرويد).

20 تطبيق

  1. Drums Engineer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. Photo Diary (Paid) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  3. World News Pro: All in One News, AD FREE News App : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  4. Camera4K Panorama, 4K Video and Perfect Selfie : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  5. Car-Bluetooth-Activator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  6. PingTools Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  7. MobilCAD 2d Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  8. Word Resume Creator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  9. Bass Engineer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  10. My Sheet Music – Sheet music viewer, music scanner : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  11. Pollo Private browser- Incognito browser & AdBlock : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  12. Forvo Kids, learn English by playing : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  13. Forvo Pronunciation Guide : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  14. Forvo Travel : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  15. Screen Draw Screenshot Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  16. Screenshot Pro 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  17. Just Money manager, Expense Budget Bills Receipts : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  18. Dock Circle 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
  19. UX S9 – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  20. Antares CM13 / 12 Theme : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

20 لعبة

 

  1. Fit the Blocks (No Ads) – Rectangle Block Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. Archery Physics Apple Shooting Challenge : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. Memory Game – Official : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  4. Raanaa – The Shaman Girl : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  5. Sudoku : Cartoon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  6. The Slimeking’s Tower (No ads) : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  8. Cookie Animals VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  9. Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  10. Grow Heroes VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  11. RowRow : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  12. The Edge Ball : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  13. 1812. Napoleon Wars Premium TD Tower Defense game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  14. Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  15. Fall of Reich – WW2 Allied Siege : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  16. Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  17. Sudoku Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  18. The Conqueror of Dungeons : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  19. Heroes Legend – Epic Fantasy RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  20. Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
الوسوم