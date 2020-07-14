برامج
20 تطبيق و 20 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 20 تطبيق و 20 لعبة أندرويد).
20 تطبيق
- Drums Engineer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Photo Diary (Paid) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- World News Pro: All in One News, AD FREE News App : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Camera4K Panorama, 4K Video and Perfect Selfie : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Car-Bluetooth-Activator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- PingTools Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- MobilCAD 2d Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Word Resume Creator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Bass Engineer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- My Sheet Music – Sheet music viewer, music scanner : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pollo Private browser- Incognito browser & AdBlock : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Forvo Kids, learn English by playing : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Forvo Pronunciation Guide : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Forvo Travel : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Screen Draw Screenshot Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Screenshot Pro 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Just Money manager, Expense Budget Bills Receipts : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Dock Circle 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- UX S9 – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Antares CM13 / 12 Theme : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
20 لعبة
- Fit the Blocks (No Ads) – Rectangle Block Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Archery Physics Apple Shooting Challenge : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Memory Game – Official : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Raanaa – The Shaman Girl : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Sudoku : Cartoon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The Slimeking’s Tower (No ads) : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Cookie Animals VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Grow Heroes VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- RowRow : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- The Edge Ball : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- 1812. Napoleon Wars Premium TD Tower Defense game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Fall of Reich – WW2 Allied Siege : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Sudoku Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- The Conqueror of Dungeons : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Heroes Legend – Epic Fantasy RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.