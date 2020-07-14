هواوي تستمر بالتقدم في النصف الأول من 2020 بنمو وصل 13.1%

تستمر هواوي بالصعود نحو القمة في 2020 لكن أبطأ من المعتاد رغم زيادة المبيعات بنحو 13.1% في النصف الأول للعام.

أعلنت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2020. وشهدت الشركة نموًا جديدًا في المبيعات بواقع 13.1% مقارنة مع العام الماضي بتحقيق إيرادات بواقع 64.3 مليار دولار أمريكي (454 مليار يوان صيني)، إلا أن هذه النسبة هي الأدنى لها منذ 2013 وبداية الصعود لتكون ضمن صفوة الشركات.

يعود النمو البطيء لإيرادات شركة هواوي للعقوبات الأمريكية التي تواجهها في كل مكان، ووباء كورونا المتفشي في مختلف أنحاء العالم.

واستطاعت الشركة الصينية تحقيق النمو الحالي بالتركيز أكثر على السوق المحلي سواء في الهواتف الذكية أو المنتجات الاستهلاكية الأخرى.

وتتمثل المشكلة الأكبر التي تواجه شركة هواوي في سوق الهواتف الذكية حول العالم بعدم دعم خدمات جوجل، لكن هذه الخدمات محظورة بالفعل في البلد الأم الصين منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن تأثيرها على مبيعات السوق المحلي لن تتأثر كون دعمها أو عدمه لن يؤثر على المستخدمين هناك.

وبجانب تحقيق نمو في الإيرادات بنحو 13.1%، فإنها تمكنت من تحقيق نمو بصافي الأرباح بواقع 9.2% خلال النصف الأول للعام.

كانت معظم الشركات العالمية قد تعرضت لتراجع في المبيعات والإيرادات في النصف الأول بسبب جائحة كورونا ما أثر على أرباحها.

يُشار أن إعلان هواوي عن إيرادات النصف الأول تزامن مع قرار الحكومة البريطانية التخلص من معداتها للجيل الخامس بحلول 2027.

المصدر:

CNBC