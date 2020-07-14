كروم 86 سيدعم فرض الفيديو بجودة SD مع وضع LiteVideos

لفترة طويلة، ساعدنا متصفّح جوجل كروم على التقليل من استهلاك البيانات أثناء التصفّح، والذي تحوّلت هذه الأفكار في النهاية إلى خاصية الوضع البسيط التي نعرفها اليوم، الآن ووفقًا لتقارير موقع TechDows، يبدو أن جوجل تعمل على الوضع البسيط الذي يمتد إلى مقاطع الفيديو، مما يجعل تشغيلها بجودة SD أو بالأحرى إجبارها على هذه الجودة.

بدوره تم رصد هذا الوضع تحت اسم “LiteVideos”، والذي سيجعل مواقع الويب تعرض فيديوهات بجودة SD لصالح مقاطع HD عالية الدقة، وذلك من خلال محاكاة ظروف النطاق الترددي المنخفض للسماح لمشغلات الفيديو MSE التكيفية بخفض الدقة.

من ناحيته أيضًا، يتوفّر هذا الوضع حاليًا في نسخة كناري 86 “Chrome Canary 86″، والذي من المقرر أن يستقر أوائل شهر اكتوبر من هذا العام، ويُمكِن تفعيله الآن عن طريق تشغيل علامتين في flags وهما:

chrome://flags: Enable LiteVideos

chrome://flags: Force LiteVideos decision

أخيرًا، إذا كنت ترغب في تجربة هذا الوضع في أندرويد، فعليك تنزيل متصفّح جوجل كروم كناري، وضع في اعتبارك أن هذا الاصدار مستقر لنوع ما ولكن ليس للتصفّح اليومي، وكما هو الحال مع أي ميزة لا تزال قيد التطوير وغير معلن عنها، من الممكن دائمًا أن تتخلص جوجل من هذا الوضع قبل الإطلاق الرسمي والنهائي.

المصدر:

Tech Dows