شاومي تبدأ تصنيع شواحن 100 واط استعدادًا لإطلاقها مع أحد الهواتف الشهر القادم

بعد أيام من حصول شركة شاومي على اعتماد تقنية الشحن السريع 120 واط، يبدو أن الشركة ترغب بطرح شواحن سريعة بقوة 100 واط خلال الأسابيع القادمة مع أحد الهواتف الرائدة، حيث بدأت بمرحلة التصنيع العام لتقنية الشحن 100 واط تحت اسم Super Charge Turbo لتكون التقنية الأسرع على الهواتف الذكية مع إطلاقها.

تعتبر تقنية الشحن السريع 65-واط من أوبو وشاومي الأسرع على الهواتف الذكية للآن، لكن تقنية 100 واط ستزيحها عن الصدارة.

وربما لا يبدو أن تقنية الشحن السريع 100 واط على الأقوى الآن لا سيما مع الإعلانات المتتالية عن تقنيات شحن سريعة بقوة 120 واط و125 واط، إلا أنها في حال تواجدت الشهر القادم ستكون الأسرع وقتها، لا سيما وأن الشركات تستغرق بعض الوقت لبدء الإنتاج العام للشواحن بعد انتهاء التجارب على التقنية، وبالتالي ربما نرى تقنية 120 واط من فيفو أو 125 واط من أوبو بعد فترة أطول.

عصر الشحن السريع جدًا يبدأ مع تقنية 100 واط من شاومي

كانت الأخبار قبل أيام تتحدث عن اعتماد تقنية الشحن السريع 120 واط من شاومي، لكنها ربما تستغرق بعض الوقت بالظهور.

لكن على كل، فتقنية 100 واط التي ستظهر الشهر القادم بهواتف شاومي ستشكل نقلة بسرعة شحن الهواتف الذكية ببطاريات كبيرة.

فبحسب المعلومات، يمكن لتقنية شاومي 100 واط للشحن السريع الانتهاء من شحن بطارية 4,000 ملي أمبير خلال 17 دقيقة فقط.

ويمكن القول مع إطلاق هذه التقنية، أن عصر الشحن الخارق قد بدأ بسرعات 100 واط وأعلى من عدة شركات.

المصدر:

GizChina