جوجل تجعل خدمتها Play Pass عالمية وتُقدّم اشتراك سنوي جديد

في سبتمبر من العام الماضي، أعلنت جوجل عن خدمة Play Pass والتي تتيح للمستخدمين الاشتراك في متجر جوجل بلاي والحصول على مئات التطبيقات والالعاب المدفوعة مجّانًا مقابل رسم إشتراك شهري ثابت، أنذاك كانت الخدمة متاحة فقط لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليأتي هذا اليوم وتُعلن الشركة عن جعل خدمتها Play Pass متاحة عالميًا، وأكثر دقة جعلها متاحة في تسع دول جديدة، مع تقديمها ايضًا اشتراكًا سنويًا جديدًا بقيمة 29.99$.

فيما يخص البلدان الجديدة، فهي “أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة”، فإذا كنت تعيش في أي من هذه الدول، فستتمكن من الوصول إلى Play Pass مجّانًا ولمدة شهر بهدف التجربة.

أما فيما يخص قيمة الاشتراك، فقد اصبح يُكلّف 29.99$ تقريبًا 2.50$ شهريًا، وهو بالمناسبة أقل بنسبة 50٪ من قيمة الاشتراك القديم، في السياق ذاته، أضافت جوجل المزيد من العناوين للخدمة، وبنفس الوقت وعدت بأنها ستضيف المزيد قريبًا على رأسها كلٍ من لعبة The Gardens Between و Kingdom Rush، ولاحقًا سيتم إضافة كلٍ من Bright Paw و Line Weight from The Label.

أخيرًا، يتوفّر الآن في خدمة Play Pass نحو 460 تطبيق ولعبة، ونأمل من جوجل أن توسّع من دعم الخدمة لتشمل البلدان العربية، وستكون ذا فائدة كبيرة، وخاصةً للمستخدمين الذين يكثرون من شراء التطبيقات والألعاب من متجر جوجل بلاي.

المصدر:

Google Blog