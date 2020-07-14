جوجل تبحث استثمار 4 مليار دولار في العملاقة الهندية Jio

قد تكون شركة جوجل العملاق التقني الجديد الذي سيضخ المزيد من الاستثمارات في الشركة الهندية العملاقة Jio. حسب بلومبيرغ فإن المباحثات تدور حول استثمار 4 مليار دولار.

تأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد فقط من إعلان جوجل رسمياً عن خطتها لاستثمار 10 مليار دولار في السوق الهندي خلال 5-7 أعوام قادمة. ويبدو أن هذا الاستثمار الجديد في Jio Platforms ضمن تلك الخطة.

لو حصل هذا الاستثمار بالفعل وتم الإعلان عنه رسمياً خلال أسابيع قليلة، فإن جوجل ستنضم إلى 13 مستثمر كبير في Jio Platforms

كانت الشركة الهندية قد حصلت على تمويل بنحو 15.8 مليار دولار هذا العام فقط مقابل حصة ملكية منها بنحو 25.24%. وجاء هذا الاستثمار من عدة شركات مثل إنتل وفيس بوك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وغيرها.

يذكر أن عملاقة المعالجات كوالكوم أيضاً استثمرت نحو 97 مليون دولار في Jio Platforms للتركيز على تطوير تقنيات الجيل الخامس في الهند.

المصدر:

Reuters