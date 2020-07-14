بريطانيا تتخلص من معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس بشكل كامل في 2027

أعلنت الحكومة البريطانية عن قرارها الجديد للتخلص من معدات هواوي في شبكات الاتصالات بشكل كامل قبل نهاية عام 2027.

جاء الإعلان عن القرار الحالي في كلمة ألقاها وزير الثقافة البريطاني Oliver Dowden في مجلس العموم ؛ حيث أوضح أن مشغلي شبكات الاتصال في المملكة المتحدة يجب أن يتوقفوا عن شراء معدات هواوي 5G في مدة أقصاها حتى 31 ديسمبر القادم، منوهاً أن أي عملية شراء بعد التاريخ الموضح ستعد عملية غير قانونية.

أما في حالة شراء شركات الاتصالات لمعدات 5G من الشركة الصينية وتضمينها في شبكاتها قبل المدة المذكورة؛ فيجب عليها العمل على التخلص منها بشكل كامل قبل نهاية عام 2027 كما صرح الوزير.

وباتباع التسلسل الزمني لقرارات الحكومة البريطانية بهذا الشأن كانت قد صرحت يناير الماضي باحتمال السماح للشركات التي تصنف “بالخطيرة” ببناء شبكات الجيل الخامس في البلاد، لكن دون أن يكون لها دور مركزي في العملية.

وكان تبريها حينها أن الدولة بحاجة للتحول لشبكات الجيل الخامس لما لها من دور كبير في المحافظة على التقدم التقني في ظل عدم وجود بديل عن الشركة الصينية؛ متجاهلة بذلك التحذيرات الأمريكية من مغبة العمل مع هواوي.

بعدها بفترة وجيزة وتحديداً في مايو الماضي صدر تقرير يتحدث عن خطة رئيس الوزراء البريطاني Boris Johnson للتخلي عن معدات هواوي بشكل كامل في غضون ثلاثة أعوام مع حلول عام 2023.

إلا أن المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني GCHQ أصدر تقريراً جديداً الأسبوع الماضي يشير إلى مدى خطورة استخدام معدات هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس في ظل العقوبات والقيود الأمريكية المفروضة عليها، مما شكل ورفة ضعط على الحكومة البريطانية للتعجيل في إصدار قرار نهائي بهذا الشأن كما حدث اليوم.

المصدر:

The Verge