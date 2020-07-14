الآن يمكنك طلب 25$ من آبل كتعويض لإبطاء هواتف الآيفون

كما نعلم أن شركة آبل قررت تعويض مستخدميها بمبلغ إجمالي يصل إلى 500 مليون دولار بسبب قضية الإبطاء المقصود لأداء هواتف آيفون لدفع المستخدمين إلى شراء أجهزة جديدة.

الآن أصبح هناك موقع رسمي لتقديم طلب تعويضك بمبلغ يصل إلى 25 دولار لكل مستخدم متضرر تنطبق عليه الشروط.

والشروط هي أن تكون قد امتلكت أحد هواتف iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus أو iPhone SE يعمل بنسخة نظام التشغيل iOS 10.2.1 أو أحدث قبل تاريخ 21 ديسمبر 2017.

كما تشمل هواتف آيفون 7 و 7 بلس التي تعمل بنسخة iOS 11.2 قبل تاريخ 21 ديسمبر 2017، ولايكفي أن تكون قد امتلكت أحد الهواتف المتضررة من سياسة آبل، بل يجب أن تكون بالفعل قد تم إبطاء هاتفك قصداً.

عبر الموقع تقوم بإدخال الرمز التسلسلي للهاتف سواء كان لديك الهاتف الآن أو تحتفظ بالرمز التسلسلي الموجود على العلبة أو في فاتورة الشراء.

مبلغ التعويض الإجمالي 500 مليون دولار سيتم تقسيمه بالتساوي على كل المتضررين المطالبين بتعويض، لذا سيكون تقريباً 25 دولار لكل مستخدم، وقد يكون أقل من ذلك لو زاد عدد المطالبين.

ويمكنك إزالة نفسك من بين المتضررين المستحقين للتعويض في حال أردت مقاضاة آبل والحصول على تعويض أكبر.

أمهلت آبل المستخدمين حتى 6 اكتوبر القادم لتقديم طلباتهم، وسيبدأ توزيع التعويضات من يوم 4 ديسمبر بعد الحصول على موافقة القاضي على التسوية وما لم تحصل أية استئنافات للقضية.

تعود القضية إلى عام 2017 عندما اعترفت آبل أنها أبطئت عن قصد أداء هواتف آيفون القديمة التي أصبحت بطارياتها في نهاية عمرها الافتراضي وذلك لدفعهم للتحديث وشراء أجهزة أحدث.

وكنوع من الاعتذار خفضت آبل تكلفة استبدال بطارية الآيفون المتضرر من 79 إلى 29 دولار واستفاد من هذا التخفيض نحو 11 مليون مستخدم.