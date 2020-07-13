ون بلس تكشف عن أول سماعة أذن لاسلكية لها ” OnePlus Buds ” في 21 يوليو

أعلنت شركة ون بلس عن خطتها لإطلاق سماعات أذن لاسلكية تحت علامتها التجارية في 21 يوليو/ تموز الجاري _حدث إطلاق هاتف ون بلس Nord، لتكون بذلك هذه السماعات هي الأولى للشركة من هذه الفئة وستحمل اسم OnePlus Buds.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds — OnePlus (@oneplus) July 13, 2020

جاء إعلان الشركة عن السماعات عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على شبكة تويتر، تم ذكر موعد الكشف والاسم إلا أنها لم ترفق تفاصيل أخرى عنها أو أي من الميزات التي قد تحملها التي تركتها لحين الحدث الرسمي.

ولكن في تسريبات سابقة حول السماعات القادمة ” OnePlus Buds ” دار الحديث حول مشابهتها من حيت التصميم لسماعات آبل اللاسلكية AirPods، مع ترجيح مجيئها بمزايا عزل وإلغاء الضجيج مع سعر مناسب.

وبالانتقال للحدث الرئيسي من الشركة الصينية الذي سيعقد للكشف عن سلسلة Nord الجديدة، التي ستمثل الفئة المتوسطة من هواتف الشركة وستأتي بسعر أقل من 500 دولار أمريكي حسب التسريبات.

فيما سيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765G؛ وسيحمل كاميرا أمامية مزودجة إحداها واسعة جداً كما أعلنت الشركة اليوم عبر صفحتها على الانستجرام واعدة أن يكون سعر الهاتف مناسب جداً.

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المصدر

ون بلس