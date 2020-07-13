جوجل تخطط لاستثمار 10 مليار دولار في الهند

خطة من جوجل تهدف لاستثمار 10 مليار دولار في الهند خلال 5-7 سنوات قادمة.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي أن الشركة تعتزم استثمار 10 مليار دولار في الهند خلال 5-7 سنوات قادمة.

سيتم ضخ هذا الاستثمار من خلال صندوق استثماري خاص يدعى صندوق رقمنة الهند والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة وعقد الشراكات والاستثمار في البنية التحتية لتسريع الاقتصاد الرقمي الهندي.

ستركز استثمارات جوجل في الهند على أربعة نواح أساسية:

تمكين وصول رخيص لكافة سكان الهند للمعلومات وبلغاتهم المحلية الخاصة بهم (يوجد بالهند 22 لغة رسمية معترف بها).

تطوير منتجات وخدمات جديدة تتعلق بشكل مباشر بالاحتياجات الخاصة في البلد.

تمكين الشركات المحلية من متابعة التحول الرقمي.

تطويع التقنية والذكاء الاصطناعي للصالح الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.

جاء إعلان جوجل هذا في الحدث السنوي الخاص بالهند والذي تعقده الشركة فيها منذ خمسة أعوام، وفي كل سنة تستثمر جوجل حدثها للإعلان عن مبادرات خاصة بالبلاد مثل إطلاق مختبرات ذكاء اصطناعي وخدمات دفع عبر الهواتف الذكية وحتى الواي فاي المجاني في الشوارع والأماكن العامة كتوفرها في أكثر من 400 محطة قطار.

يذكر أن الشركات التقنية الأمريكية وغيرها تضخ على الدوام استثماراتها في الهند، آخرها كان فيس بوك التي استثمرت 6 مليار دولار في أكبر شركة اتصالات Jio.

المصدر:

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