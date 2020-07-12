Warden تطبيق جديد أمني يحتاجه كل مستخدم أندرويد

يقوم تطبيق Warden الجديد بتعطيل برامج التتبع وأكثر في التطبيقات المثبتة على جهازك الأندرويد.

ليس سراً أننا نراقب باستمرار أثناء تصفحنا للإنترنت، وهناك الآلاف من تطبيقات أندرويد المزودة بمتتبعات مدمجة لا يكون لها أحيانًا الغرض الوحيد من تخزين المعلومات الشخصية لتحسين الخدمة المقدمة، ولكن أيضًا لمشاركتها مع العملاء المحتملين لجهات خارجية مثل المعلنين، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون بذلك، يتوفر الآن تطبيق جديد مفتوح المصدر جديد يسمى Warden وهو يقوم كما هو موضّح في العنوان.

وبالمناسبة، للاستفادة القصوى من التطبيق، لابد أن يمتلك جهازك الاندرويد صلاحيات الروت، وهذا سيُمكّن المستخدم من تعطيل جميع أجهزة التتبع والمسجلات المكتشفة في التطبيقات المثبتة على الجهاز باستخدام قائمة ثابتة من أجهزة التتبع وأجهزة تسجيل الدخول التي جمعتها المؤسسة الغير ربحية Exodus Privacy.

أما فيما يخص كيفية عمل التطبيق، فهو يقوم أولًا بقراءة ملفات Dalvik Executable المعروفة اختصارًا باسم “dex” داخل كل تطبيق مثبت وذلك للتحقق مما إذا كان أحد أسماء الفئات يتوافق مع متتبع أو مسجل معروف من القائمة المذكورة أعلاه.

وهنا، يُشير القائمون عن التطبيق، بأنه ليست جميع المسجلات عبارة عن برامج ضارة، بحيث يمكن استخدام بعضها لتسجيل أنشطة المستخدم لأغراض مشروعة مختلفة، ولكن هناك بعض أدوات التسجيل التي تعد أدوات فعالة يمكنها إرسال بيانات المستخدم إلى المطورين دون موافقتك.

علاوةً على ذلك، يتضمن تطبيق Warden أداتين تجريبيتين، الأولى De-Bloater والتي تسمح للمستخدمين بتعطيل أو إخفاء أو إلغاء تثبيت تطبيقات المتتبع، والثانية “Nuke it” والتي ستسمح لهم بفحص جميع التطبيقات المثبتة على الجهاز وتعطيل جميع مكونات المتتبع المعروفة تلقائيًا.

أخيرًا، تطبيق Warden غير متوفّر على متجر جوجل بلاي، وبما أنه تطبيق مفتوح المصدر فهو آمن بالكامل، على أن تتمكن من تحميله عبر ملفه الـ APK من أسفل، ويلزم العمل بأن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث

تحميل تطبيق Warden.