AniWeather تطبيق جديد يعرض لك توقعات الطقس مع رسوم متحركة جديدة

AniWeather هو تطبيق جديد على أندرويد يوفر توقعات الطقس لكل ساعة لمدة تصل إلى 48 ساعة وتوقعات يومية لمدة 7 أيام للموقع الذي تم اكتشافه بواسطة GPS أو لأي دولة أخرى في العالم، على أن تكون هذه التوقعات مستندة إلى بيانات الأرصاد الجوية التي تقدمها OpenWeather.

وعبر الواجهة الرئيسية للتطبيق، سيتم عرض درجة الحرارة الفعلية والمدروسة ونسبة الرطوبة، والضغط الجوي، وسرعة الرياح، مع رف دائري في الجزء السفلي يوضح درجة الحرارة والتنبؤات للأيام السبعة المقبلة.

ومن خلال التمرير السريع، يمكنك الانتقال إلى الشاشات الثلاث التالية التي تعرض توقعات الطقس لكل ساعة لليوم الحالي، والتنبؤات اليومية للأيام السبعة القادمة والتي تتضمن أيضًا مؤشر الأشعة فوق البنفسجية وأخيرًا الرسوم البيانية لدرجة الحرارة وكمية الأمطار وسرعة الرياح، على أن يتم أيضًا عرض رسوم متحركة جذابة استنادًا للظروف الجوية الحالية.

أخيرًا، AniWeather متاح للتحميل على أندرويد مجانًا، على أن يتضمّن مشتريات داخلية اختيارية، ويكفي للاستفادة منه، أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق AniWeather .