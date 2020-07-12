يُقدّم تطبيق Aerial مجموعة واسعة من الخلفيات المتحركة لجميع الأذواق

Aerial – Live Wallpapers هو تطبيق يوفر مجموعة من الخلفيات المتحركة التي يمكن من خلالها تخصيص هاتفك أو جهازك اللوحي العامل بنظام التشغيل أندرويد ، بحيث يتضمن التطبيق العشرات من فئات الخلفيات الحية بجودة HD و 4K.

كما ويؤدي لمس الخلفيات إلى فتح المعاينة التي تعرض الرسوم المتحركة للخلفية مع اقتراحات للفئات الأخرى ذات الصلة، على أن يسمح لك بتطبيقها سواء على الشاشة الرئيسية أو على شاشة القفل.

ومن خلال التمرير عبر الفئات على الشاشة الرئيسية للتطبيق، يمكنك تمييز الخلفيات بجودة 4K وتلك المتوفرة فقط للمشتركين، والذين لديهم حق الوصول إلى المحتوى والوظائف الحصرية، وبالانتقال إلى واجهة إعدادات التطبيق، تستطيع تمكين الوضع المظلم، فضلًا عن ضبط سرعة الرسوم للخلفية وتنشيط أو إلغاء تنشيط التشغيل وأكثر.

أخيرًا، تطبيق Aerial – Live Wallpapers متاح لنظام أندرويد مجانًا بدون إعلانات، ولكنه مدعوم بعملية شراء اختيارية داخلية من خلالها تفتح المزيد من المحتوى، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Aerial – Live Wallpapers.