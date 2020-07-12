يختبر تطبيق DontKillMyApp الجديد إدارة العمليات الخلفية لهاتفك الأندرويد

DontKillMyApp هو تطبيق يسمح لك باختبار أداء هاتفك الذكي العامل بنظام أندرويد في معالجة عمليات الخلفية.

لا يعرف الكثيرين بأن بعض الشركات المُصنّعة لأجهزة أندرويد تقوم بإغلاق عمليات الخلفية بقوة للحصول على نسبة صغيرة من عمر بطارية الجهاز وهذا يجعل من أداء الهاتف الذكي أقل، هنا يساعدك تطبيق DontKillMyApp في تكوين هاتفك الذكي بحيث تعمل معالجة الخلفية بشكل صحيح مع القدرة على قياس تأثير كل إعداد.

ولاستخدام الأداة، ما عليك سوى اختيار مدة المعيار “من ساعة واحدة إلى 8 ساعات” وبدء استخدامها، مع الحرص على عدم وضع الجهاز كمسؤول وعدم استخدامه أثناء الاختبار، ومع ذلك يمكنك إيقاف المؤشر في أي وقت تريده.

ومن على موقع التطبيق الرسمي، يمكنك العثور على قائمة الأجهزة الخاضعة لقيود الأداء مع اقتراحات حول كيفية التغلب على المشكلة، على أن تكون بعض الحلول في متناول معظم الأشخاص، والبعض الآخر خاص للمستخدمين المتقدمين.

أخيرًا، تطبيق DontKillMyApp متاح لنظام أندرويد للتحميل مجانًا دون أي عمليات شراء داخلية، ويكفي للعمل معه أن يكون جهازك الاندرويد يعمل بإصدار 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق DontKillMyApp .