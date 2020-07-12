وزارة السياحة السعودية ترخص تأجير بيوت العطلات الخاصة عبر منصة جاذر إن لأول مرة في المملكة

أعلنت منصة جاذر إن عن حصولها على الترخيص الرسمي من وزارة السياحة السعودية كأول منصة في المملكة تتيح حجز وحدات الإيواء السياحي وبيوت العطلات الخاصة، حيث رخصت وزارة السياحة لمن لديه مسكن خاص بأن يأجره عن طريق المنصة المعتمدة؛ مثل الفلل الخاصة، الشقق الخاصة، الشاليهات، المنتجعات، المزارع، المخيمات و غيرها من بيوت العطلات حول المملكة العربية السعودية.



تعتبر “جاذر إن” منصة رائدة في حجز بيوت العطلات في السعودية، وتغطي أكثر من 40 مدينة حول المملكة في الوقت الحالي؛ منها الرياض، جدة، الدمام، أبها، الباحة، الطائف وغيرها من المدن.

وتوفر المنصة خيارات متنوعة من بيوت العطلات التي تتناسب مع جميع الأذواق، في أجمل الأماكن السياحية في المملكة.

ونشرت “جاذر إن” في بيانها حول هذا التطور في مسيرتها: “تُمكن منصة جاذر إن المستخدمين من البحث بكل سهولة في آلاف الخيارات، والحجز عبر الإنترنت، والدفع بطرق آمنة. يمكن عبر المنصة أيضاً الإطلاع على صور هذة العقارات وكل المرافق المتاحة فيها، كالمسابح والمجالس والحدائق والخدمات المرفقة، مثل الإنترنت وغيرها الكثير.”

ستوفر المنصة لملاك العقارات الراغبين بتأجير ممتلكاتهم عبرها مصورين محترفين لتصوير وحداتهم مجانًا، كما ستقدم لهم برنامج لإدارة عقاراتهم وحجوزاتهم بشكل مجاني كذلك: البرنامج متوفر على متجر تطبيقات آبل ومتجر جوجل بلاي وموقع إلكتروني. ما يجعل الأمر أكثر سهولة وسلاسة لكن من يملك فيلا، شقة، غرفة، شاليه، مخيم، مزرعة، أو يخت ويرغب في كسب دخل إضافي.

خطوة من جاذر إن للمساهمة في تنمية قطاع السياحة لتحقيق رؤية 2030

تأتي هذه الخطوة من “جاذر إن” لتعزيز دورها في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع السياحة في السعودية، المنسجمة مع استراتيجية اعتماد السياحة كقطاع إنتاجي رئيسي خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية.

يُشار أن المملكة العربية السعودية تتهيأ إلى مرحلة متجددة من السياحة مع إطلاق التأشيرة السياحية العام الماضي وإطلاق حملة روح السعودية في هذا العام، والعمل على قدم وساق لتحقيق خطط استقطاب 100 مليون سائح، لتصبح واحدة من أهم 5 دول هي الأكثر جذبًا للسياح في العالم.