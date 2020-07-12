تعاون بين جوجل ومايكروسوفت لجلب تطبيقات الويب إلى جوجل بلاي

كشف تقرير جديد عن تعاون بين العملاقين مايكروسوفت وجوجل فيما يخص تطبيقات الويب التجاوبية بحيث يتم جلب المزيد منها إلى متجر جوجل بلاي لتعمل على أجهزة أندرويد.

يتم إنشاء تلك التطبيقات بواسطة أداة PWABuilder من مايكروسوفت وباستخدام Bubblewrap من جوجل ومكتباتها الخاصة لإضافة المزيد من المزايا مثل الإشعارات الدفعية والتخصيص المرئي.

مازال من غير المعلوم متى سنرى أولى تطبيقات الويب على متجر جوجل بلاي، وقد تستغرق بعض الوقت على الأرجح، لكن هذا الدعم الإضافي سيحسن من التطبيقات المتاحة لمستخدمي الهواتف الذكية.

هذا التعاون يفيد كلا الشركتين، فمن جهة يشجع المطورين على استخدام أداة مايكروسوفت لإنشاء تلك التطبيقات، وبنفس الوقت يدعم متجر بلاي بالمزيد من التطبيقات الصديقة للويب، بدلاً من دفعهم إلى تطبيقات ضمن المتصفح.

يذكر أن تطبيقات الويب تتيح تصفح مواقع الويب بطريقة تجاوبية أكثر لتبدو كأنها تطبيق وليست صفحات ويب ضمن متصفح، ومع مكاتب جوجل فإنه يمكنك تسجيل الدخول بحسابك وحتى إنشاء حزمة للتطبيق لنشرها على المتجر.

المصدر:

thurrott