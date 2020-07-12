إطلاق موقع “عربستوك Arabsstock”مع مكتبة تحوي آلاف الصور والفيديوهات الحصرية

انطق اليوم موقع “عربستوك Arabsstock” مع مكتبة تحوى الآلاف من الصور والفيديوهات الحصرية، ليكون بحسب مطوريه أكبر مكتبة رقمية عربية خليجية “حقيقية” للمصممين والمنتجين ووكالات الدعاية والإعلان والناشرين.

وتقول عربستوك أن فكرة الموقع تأتي لتوفير حلول للمصممين والمنتجين بتطوير محتوى مرئي بهوية عربية لا سيما مع ندرة المحتوى العربي الحقيقي على الإنترنت. وأشارت حول ذلك: “جاءت فكرة الموقع، كنوع من أفضل الحلول لمشكلة عانى منها الكثيرون في الفترة الأخيرة خاصة المنتجين والمصممين وشركات التسويق والصحف الإلكترونية وغيرها، ألا وهي المحتويات المرئية التي تعرضها المواقع العالمية لشخصيات لا تمت للهوية العربية الصحيحة، بالإضافة إلى ندرة المحتوى العربي الحقيقي بكافة أنواعه.”

يحوي الموقع أقسام ومواضيع للصور والفيديوهات تشمل الأعمال، الطب، الهندسة، الصناعة، العائلة، التقنية ، فضلًا عن الأشخاص من كبار السن والأطفال والنساء والرجال بخلفيات وبيئات متنوعة من المواضيع التي يحتاجها كل مسوق أو ناشر وفقًا لعربستوك.

وتقول عربستوك أنها تركز على إنتاج، تقديم، وتسويق المحتوى الخاص بها والخاص بالمبدعين من العالم من مصممين ومصورين وممنتجين وموسيقيين، حيث توفر آلاف المحتويات الحصرية ومجموعة متنوعة من خطط الإشتراك للأفراد والعملاء من المؤسسات والشركات.

وتهدف عربستوك إلى توفير حلول إضافية وخلق فرص للمبدعين حول العالم لتحقيق الدخل عبر الموقع من خلال بيع محتواهم الأصلي وترخيص استخدامه للمشتريين عبر الموقع، كما تسعى إلى بناء واثراء الثقافة والمحتوى العربي الأصيل من خلال موقعها.