آبل ستطلق حاسبي ماك بوك بمعالجات ARM خلال هذا العام

كشفت مصادر موثوقة عن خطة شركة آبل لإطلاق حاسبي ماك بوك هذا العام يعملان بمعالجات ARM في خطوة طموحة لتبني المعالجات الجديدة بعد أن قررت الشركة التخلي عن علاقتها الطويلة مع إنتل.

بحسب المحلل Ming Chi Kuo فإن آبل ستطلق حاسب ماك بوك برو بقياس 13.3 بوصة وماك بوك آير جديد، والجهازين يتميزان باحتوائهما على معالجات ARM.

ويضيف المصدر أن الماك بوك برو الجديد الذي يعمل بمعالج ‌Apple Silicon وفق معمارية ARM سيطلق في الربع الأخير من السنة، وقد يطلق معه نسخة ماك بوك آير الجديدة، أو يتم تأجيلها إلى الربع الأول من العام القادم وحينها سيأتي مع حاسبي ماك بوك برو جديدين بقياسي 14 و 16 بوصة لتطلق تباعاً في الربعين الثاني والثالث من العام القادم، وتعمل أيضاً بمعالج ‌Apple Silicon.

من ناحية أخرى، يتوقع المصدر أن تطلق آبل حاسب مكتبي iMac جديد لايأتي بتغييرات داخلية كبيرة، خاصة أنه لن يعمل بمعالجات ARM، لكن التغير الأساسي سيكون في التصميم الخارجي ليستوحي بعض العناصر من آيباد.

الجدير بالذكر أن آبل تقول أن معالجاتها المبنية على ARM ستكون أقوى من حيث الأداء وأوفر من حيث استهلاك البطارية، لكن لم نتأكد بعد بالأدلة القاطعة والاستخدام الفعلي لهذه الإدعاءات.

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المصدر:

MacRumors