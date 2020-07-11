آبل تحذّر من إغلاق شاشة الماك بوك مع غطاء فوق الكاميرا

حذّرت شركة آبل مستخدمي حواسبها المحمولة ماك بوك بأنواعها المختلفة من إغلاق شاشة الحاسب مع وجود غطاء يخفي الكاميرا المدمجة فيها، لأن ذلك قد يؤدي إلى عطل في شاشة الحاسب وكذلك مؤشر الإضاءة.

أوضحت آبل أن المسافة الفاصلة بين شاشة ماك بوك ولوحة المفاتيح صممت لتكون ضئيلة للغاية، بالتالي مع وضع غطاء على الكاميرا المدمجة فإنه قد يؤدي إلى عطل في الشاشة، وتعارض مع حساس الإضاءة ما يؤدي إلى مشكلة في ميزة الإضاءة التلقائية للشاشة بحسب الضوء المحيط بالمستخدم.

وتؤكد آبل على مستخدميها الاعتماد على مؤشر تشغيل الكاميرا المضيء والذي صمم ليعمل مع أي تشغيل للكاميرا من قبل أي تطبيق آخر، فلا يمكن تشغيل الكاميرا بدون تشغيل ضوء الإشارة، وبهذا تعرف أن الكاميرا قيد العمل.

ولو كنت ممن يرغبون بأعلى مستويات الخصوصية، ولا تقنعك فكرة مؤشر الكاميرا المضيء، فإن غطاء الكاميرا يجب أن يكون رقيقاً للغاية بسماكة ورقة عادية، أي بسماكة 0.1 ملمتر. ولو كان أكثر سماكة من هذا، فإنه يجب إزالته قبل إغلاق شاشة الحاسب.

تذكر أنه بإمكانك دائماً مراجعة التطبيقات التي أعطيتها صلاحية الوصول للكاميرا، ومن خصائص النظام يمكنك تعطيل تلك الصلاحية لأي تطبيق.

المصدر:

Apple Support