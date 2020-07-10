فيس بوك تحل خللاً أصاب تطبيق سبوتيفاي وعدد من التطبيقات الأخرى على iOS

عانى مستخدمي iOS خلال اليوم من انقطاع في عمل عدد من التطبيقات المشهورة بسبب شركة فيس بوك حيث كان على رأس القائمة تطبيق سبوتيفاي و تيك توك وPinterest وWaze.

الخلل في التطبيقات تمثل بعدم مقدرة مستخدمي الآيفون على تشغيلها؛ وتنهار بشكل سريع عند محاولة فتحها بالإضافة لاختبار بعض المستخدمين مشاكل أيضاً في تحميل الصور على بعض التطبيقات الاجتماعية.

وحسب شكاوى المستخدمين التي انتشرت على شبكة تويتر للتعبير عن تذمرهم من هذا الخلل؛ قال العديد منهم أنه قاموا بحذف التطبيقات المعطلة وإعادة تنصيبها من جديد إلا أن هذه العملية لم تحل المشكلة.

من جانبها أعلنت فيس بوك أن الخلل جاء بسبب منظومة أدوات المطورين خاصتها حيث أثر خللُ فيها على تطبيقات iOS التي تعتمدها للتشغيل وخصوصاً بما يتعلق بعملية تسجيل الدخول استخدام والميزات الأخرى المرتبطة بهذه العملية.

حيث صرح الناطق الرسمي باسم الشبكة الاجتماعية أنهم قاموا بحل الإشكالية فور تحديد السبب الذي جاء على إثر تغيير رمز برمجي في أدوات فيس بوك للمطورين أدى لانهيار بعض التطبيقات على نظام iOS لكن لم يدوم طويلاً حسب تصريحه معبراً عن أسفه لجمهور المستخدمين عن هذا الخلل.

ووفقاً لموقع The Down Detector فقد تركز غالبية المستخدمين الذي عانوا من المشكلة في القارة الأوروبية بشكل رئيسي؛ بعدد بلاغات بالمشكلة تخطى 12,000 لتطبيق سبوتيفاي خلال اليوم. مع إبلاغات أخرى حول صعوبة تشغيل التطبيقات الأخرى مثل تيك توك.

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المصدر

Dailymail