صور جديدة لسماعات جالكسي Buds Live ولوحي Tab S7 (تسريبات)

أظهرت تسريبات جديدة نشرها حساب Evan Blass صوراً لسماعة سامسونج اللاسلكية القادمة جالكسي ” Buds Live ” مع الحديث عن توقع إطلاقها في حدث الشركة للكشف عن سلسلة نوت 20 في 5 أغسطس القادم مع نسخة اللوحي جالكسي Tab S7.

سماعات جالكسي Buds Live كانت قد حظيت بنصيب من التسريبات في وقت سابق تحت اسم Galaxy Beans نظراً لتصميمها الخارجي المشابه لحبة الفاصولياء والمختلف بطبيعة الحال عن سماعات الشركة اللاسلكية الأخرى من إصداراتها السابقة.

السماعات الجديدة وكما هو واضح من شكلها فهي لا تحتوي على الجزء المطاطي الذي اعتدنا على رؤيته في أغلب السماعات الأخرى؛ بل إنها شكلها يوحي بكون عملية ارتدائها ستكون في تجويف الأذن الخارجي ككل.

وكما تظهر الصور السماعة بزوجين من الميكروفونات على سطحها الخارجي والذي يشير إلى لعبها دور مزودج في المكالمات وعزل الضجيج أيضاً حيث أشارت تسريبات سابقة إلى كون جالكسي Buds Live تدعم هذه الميزة.

بجانب ما سبق؛ نشر Blass صوراً للوحي سامسونج القادم جالكسي Tab S7 حيث جاء بتصميم مشابه لنسخته السابقة لكنه سيُدعم بأحدث معالج من كوالكوم ” سنابدرجون 865 بلس ” وقارئ بصمة إصبع مدمج في الشاشة وفقاً للمصدر.

وكما نوهنا يبدو أن موعد الكشف عن هذه الأجهزة الجديدة بات قريباً وخصوصاً بعد إعلان لشركة الكورية عن موعد الحدث الإفتراضي للكشف عن سلسلة نوت 20 في الخامس من أغسطس المقبل.

المصدر:

The Verge