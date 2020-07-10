تيك توك تفكّر بنقل مقرها الرئيسي خارج الصين بسبب المخاوف الأمنية

المخاوف الأمنية من تطبيق تيك توك وارتباطه بالحكومة الصينية ربما تساهم بنقل مقر الشركة إلى خارج الصين.

تواجه منصة تيك توك انتقادات كبيرة دولياً وعمليات حظر قد تؤثر سلباً على عملياتها وذلك لدواعي ارتباطها بالحكومة الصينية وهو ما يثير المخاوف لبعض الدول. ومن هذا المبدأ تفكر شركة Bytedance مطورة التطبيق بنقل مقرها الرئيسي خارج الصين.

تخطط Bytedance لإجراء إعادة تشكيل شاملة للهيكل التنظيمي للشركة، فضلاً عن نقل المقر الرئيسي خارج الصين، فإنها تفكر أيضاً بإنشاء مجلس إدارة جديد خاص بتيك توك.

وكان التطبيق قد تعرض مؤخراً لحظر من الهند التي تعتبر أكبر وأهم أسواقه، كذلك أزالته هونغ كونغ من متجر تطبيقاتها.

تريد Bytedance أن تظهر أكثر بهوية عالمية، لذا نقل مقرها الرئيسي خارج الصين يخدم هذا الأمر، وكانت قد عيّنت الرئيس التنفيذي السابق لديزني Kevin Mayer مديراً لعملياتها الدولية لنفس الغرض.

ويواجه التطبيق حالياً حملة من المخاوف الدولية، فقد صرّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الحكومة تنظر في منع عدة تطبيقات صينية بما فيها تيك توك.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عبّرت استراليا عن مخاوفها حول الخصوصية والأمن المرتبطة بالتطبيق نظراً إلى جذوره الممتدة في الصين.

هذا التغيير الذي تعتزم تيك توك إجراؤه بسرعة سيكون له تأثير بالغ على مستقبل الشركة، حتى لاتواجه نفس المصير الذي واجهته هواوي الصينية.

المصدر:

Wall Street Journal