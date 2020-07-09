يُقدّم تطبيق تقويم جوجل تصورات أكثر دقة للاجتماعات

إذا كنت أحد الأشخاص الذين لديهم جداول مشغولة، فتتبع كل شيء يحدث في هذه الأيام يمكن أن يصبح محمومًا، هنا يأتي دور تطبيقات التقويم كقارب نجاة، حيث تطبيق مثل تقويم جوجل يُمكن أن يجعل من إدارة الجداول المشغولة أسهل ما يُمكِن.

ولحسن الحظ، تُكثّف الشركة جهودها لتحسين تطبيقها هذا، وفي هذه الأثناء تعمل جوجل على تحديث الطريقة التي يتم بها عرض الأحداث الأقصر على التقويم لجعلها تعكس بدقة الطول “التوقيت” الصحيح.

من جانبه، تم الإعلان عن هذه الإضافة اليوم، وستبدأ التغيّرات بالظهور للمستخدمين بشكل تدريجي، أما فيما يخص هذه الإضافة، فسوف تجعل العناصر المرئية الجديدة من الاجتماعات التي تقل مدتها عن 30 دقيقة تبدو دقيقة عند مقارنتها بما تبدو عليه الأحداث التي تستغرق أكثر من 30 دقيقة.

أخيرًا، أشارت جوجل بأن هذه الميزة لن يتم تشغيلها على الأقل حاليًا للحسابات باللغة العربية واليابانية والكورية والصينية، ويعود السبب لعرض التصوّرات الجديدة بحجم صغير، بالتالي عدم الوضوح، ومع ذلك، سيتم حل هذه المعضلة بدون أدنى شك.

المصدر:

Google Blog