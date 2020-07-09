على خطى آبل .. سامسونج تفكّر بعدم وضع شاحن ضمن علبة الهاتف الذكي الجديد

تخيل نفسك تشتري هاتف ذكي جديد، تفتح العلبة، تجد الهاتف، ودليل الاستخدام، وربما السماعات، لكنك لاتجد فيه الشاحن، بالتأكيد لم يسرقه أحد، هذا ما قد يصبح أمراً عادياً يوماً ما. تحدثت الأخبار قبل أيام عن نية شركة آبل عدم تضمين شاحن أصلي مجاني مع هواتف آيفون الجديدة. واليوم لدينا شائعات حول سامسونج بنفس الخصوص.

بحسب التقارير فإن تكاليف تقنية الجيل الخامس وتكاليف أخرى قد تدفع سامسونج إلى عدم وضع شاحن مع الهواتف الجديدة العام المقبل مثلما تهدف آبل لفعله، خاصة أن كل المستخدمين لديهم سابقاً شاحن يعمل بكفاءة لهاتفهم الحالي، حسب رأي الشركة.

ومن الأسباب الأخرى التي قد تأخذها الشركة ذريعة لتنفيذ هذا المقترح، أنه أفضل للبيئة، حيث أن المزيد من الشواحن يتم التخلص منها بطرق غير سليمة ما يسبب ضرر بالغ وتكلفة أعلى على البيئة.

عدم تضمين شاحن مع الهاتف الذكي الجديد يساعد الشركات على خفض التكاليف، وجعل العلبة أصغر، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على أسعار الهواتف الذكية التي أصبحت بعضها مبالغاً فيه، لاسيما مع دعمها لشبكات الجيل الخامس.

قد يرى البعض أنها فكرة معقولة ومنطقية، أي عدم وضع شاحن جديد طالما أن لديهم شاحن سابق، لكن بشرط أن تخفض سعر البيع وليس فقط التكلفة على الشركة.

من ناحية أخرى، تنطبق هذه الحالة فقط عندما لاتحدث الشركات تطوراً كبيراً في دعم الشحن السريع ومستويات أعلى من الشحن، لا تدعمها الشواحن المتاحة حالياً لدى المستخدمين.

كلها خطط وأفكار قيد الدراسة، لايوجد حالياً ما يؤكد أن الشركة ستمضي قدماً بتطبيقها، لكن مجرد أن هكذا فكرة ظهرت للإعلام وتم دراستها، هو أمر مزعج للكثيرين.

المصدر:

etnews