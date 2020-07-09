جوجل ستعرض معلومات مفيدة حول الصور في محرك البحث

تريد جوجل إثبات قدراتها في عدة مجالات تقنية عبر ميزة جديدة في محرك بحث الصور. الآن لو ضغطت على إحدى الصور فإنه قد يعرض لك معلومات مفيدة مرتبطة بالصورة وذلك بعد تحليلها واستخدام مخطط المعرفة الخاص بها ليظهر مع الصور وليس فقط نتائج بحث الويب.

لنفرض أنك بحثت عن صورة لمنزل شهير أو قلعة أثرية، فإنه سيظهر لك تفاصيل حول الأشخاص الذين عاشوا فيها، مكانها الجغرافي، وأية معلومات أخرى. يمكنك التفاعل مع هذه التفاصيل عبر الضغط عليها للتوسع أكثر.

ميزة مخطط المعرفة Knowledge Graph متوفرة في بحث الويب منذ عام 2012، والآن أصبحت تحوي أكثر من 5 مليار معلومة وتفصيل مفيد حول عمليات البحث.

تعتمد جوجل على خوارزميات التعلم العميق وتحليل الصور وفهم مضمونها وربطها مع نتائج بحث أخرى. يشمل تحليل الصور التعرف على الأماكن، الأشخاص، المحتوى النصي وغيرها من العلامات.

حالياً الميزة الجديدة متاحة فقط في الولايات المتحدة الأميركية لدى البحث بواسطة الهواتف الذكية. وستتوفر لاحقاً بلغات أخرى عدا الإنكليزية وتشمل المزيد من دول العالم وحتى الصور التي يمكنها التعرف عليها.

المصدر:

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