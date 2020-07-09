تطبيق صور جوجل يدعم أخيرًا رؤية الصور التي تم تحميلها مؤخرًا على أندرويد

قبل نحو أسبوعين من الآن، أتاحت جوجل تحديثًا ضخمًا لتطبيقها الصور، وجاء معه عرض الخريطة الجديد، وأيقونة جديدة على شكل مروحة، وواجهة تضمّنت ثلاث علامات تبويب، الآن هناك إضافة جديدة على تطبيق صور جوجل كان الجميع يرغب برؤيتها، وتتمثّل في القدرة على رؤية أحدث الصور التي تم تحميلها، حتى لو تم التقاطها قبل سنوات.

حيث في الماضي، كان تطبيق صور جوجل يفرز الصور بترتيب زمني عكسي حسب تاريخ التقاطها، بالتالي تكون أحدث اللقطات دائمًا في المقدمة، ولكن المشكلة تكمُن عندما تقرر تحميل مجموعة من الصور القديمة، وعند القيام بذلك حتى لو كانت الصور تحتوي على بيانات وصفية “EXIF” صحيحة، فسيتم دفنها في مكتبة الصور وفقًا للتاريخ الذي تم التقاطها فيه.

لكن الآن ومع هذه الإضافة تم حلّ المشكلة، وذلك بالانتقال إلى علامة التبويب “بحث”، ومن ثم التمرير لأسفل إلى الأشخاص والأماكن والأشياء، وسترى الخيار الجديد “تمت إضافتها مؤخرًا” ضمن “نشاطك”، حيث ستعثر على صورك مرتبة حسب تاريخ تحميلها، مما يسهل تحريرها أو مشاركتها أو تجميعها في ألبوم جديد، بغض النظر عن وقت التقاطها.

أخيرًا، أجدر بالإشارة، أن تحديث صور جوجل الكبير لحتى هذه اللحظة غير متاح للجميع، حيث يصل بشكل تدريجي للمستخدمين، لذلك مع وصول التحديث لك ستصلك أيضًا هذه الإضافة.