إنتل تكشف عن Thunderbolt 4 و آبل تؤكد استمرار استخدامها رغم ترك معالجات إنتل

كشفت شركة إنتل عن معيار الاتصال السريع Thunderbolt 4 ، والذي يمد المستخدمين بمزايا أعلى رغم أنه في نفس الوقت يحافظ على السرعة القديمة مع منافذ Thunderbolt 3. ولتبقى في نفس الوقت أسرع الحلول المتاحة لربط الأجهزة، وهو ما جعل آبل تؤكد عزمها على الاستمرار بدعم معايير إنتل رغم إعلانها عن ترك معالجات الشركة وتطوير معالجات بنفسها بمعمارية ARM.

وتصل سرعة النقل عبر المعيار الجديد Thunderbolt 4 إلى 40 جيجا بايت في الثانية، وهي نفس السرعة المتوفرة بالجيل السابق.

لكن المعيار الجديد يتيح وصل شاشتين بدقة تصل 4K في آن واحد، فيما كان دعم الجيل السابق يقتصر على دعم شاشة واحدة بنفس الدقة. كذلك يوفر المعيار الجديد سرعة تصل 32 جيجا بايت في الثانية لنقل بيانات PCIe من أقراص التخزين، بينما كان معيار الجيل السابق يقتصر على 16 جيجا بايت في الثانية.

كانت إنتل قد طورت معايير Thunderbolt رفقة آبل وظهرت لأول مرة عام 2011، لكن الأولى تمتلك الحقوق الكاملة للمعايير وتقنياتها.

بدورها، قالت آبل أنها ستستمر بدعم معايير الاتصال هذه بأجهزة ماك القادمة رغم استغناءها عن معالجات إنتل لتطوير Apple Silicon.

وستأتي معالجات Apple Silicon لأول مرة مع النسخ القادمة لأجهزة ماك لتكون المرة الأولى لآبل في تطوير معالجات بنفسها للحواسيب.

يُشار أن منافذ Thunderbolt تختلف في تكوينها عن USB كونها تتيح مرونة أكبر مثل تشغيل الشاشات أو شحن الحواسيب المحمولة.

المصدر:

The Verge + Engadget