شركة Storytel السويدية تستحوذ على “كتاب صوتي”

أعلنت شركة Storytel السويدية والتي تُعد من أكبر منصات الكتب الصوتية والإلكترونية في العالم، استحواذها على شركة كتاب صوتي (Kitab Sawti)، الرائدة في مجال الكتب الصوتية العربية في الشرق الأوسط والعالم العربي، دون الافصاح عن قيمة الصفقة.

تقول الشركة في بيانها أن Storytel Arabia و Kitab Sawti ستخلق قوة استثنائية لإنتاج وتوزيع المحتوى الصوتي العربي، ويتيح للمستهلكين فرصة الوصول إلى أكبر وأغنى مكتبة صوتية عربية في العالم.

تـأسست “كتاب صوتي” في 2016 عن طريق رائدي الأعمال السويديين سيباستيان بوند وأنتون بولاك، ومنذ ذلك الحين أصبحت من أكبر المنصات المتخصصة في الكتب الصوتية باللغة العربية في العالم، حيث تعمل مع أكثر من 100 راوي محترف في شبكة من الاستديوهات في المنطقة العربية لإنتاج أكبر عدد من الكتب الصوتية،

من جهتها، أطلقت Storytel السويدية نسختها العربية من المنصة “Storytel Arabia” عام 2017، لتصبح منافس قوي قبل هذا الاستحواذ.

وصرح جوناس تيلاندر، الرئيس التنفيذي ومؤسس Storytel، بهذا الشأن بقوله: “كلي حماس للفرص العظيمة التي سيوفرها الدمج بين ستوريتيل و كتاب صوتي للمستهلكين العرب والناشرين والمؤلفين. استهلاك المحتوى عبر الإنترنت في الشرق الأوسط في ازدياد مستمر، ومعه تزداد ثقة المستهلكين المحليين في المنتجات الرقمية وحلول الدفع المختلفة. نشهد الآن مؤشرًا إيجابيًا لاهتمام العملاء بالكتب الصوتية في المنطقة، وهو دليل قاطع لوجود إمكانات كبيرة في هذا السوق. كما أننا نرى الإمكانات الواعدة نفسها في عملية دمج المهارات والتجارب الريادية المتوفرة في فريقي ستوريتيل وكتاب صوتي المحليين.”

من جهته، تحدث سيبستيان بوند، المؤسس الشريك لكتاب صوتي بقوله: “نحن فخورون حقًا بما حققته كتاب صوتي وفريقها الرائع في المنطقة العربية. وأنا واثق من أن ستوريتل، بقدراتها التقنية وروحها الريادية وخبراتها في الأسواق المتعددة، ستكون مالكة ممتازة وستطور نشاطاتنا في الأسواق العربية بشكل أكبر. كما أنني متحمس للاستفادة من الإمكانات الواسعة التي تتكشف لنا بينما نواصل تعزيز شغف المستهلكين ودعم الصفات الفريدة للمؤلفين العرب والناشرين والحياة الثقافية بشكل عام.”

كتاب صوتي و Storytel Arabia تحت مظلة Storytel MENA

تعتبر Storytel خدمة البث رقم الأولى في مجال الكتب الصوتية والإلكترونية في شمال أوروبا، ولديها 1.2 مليون مشترك مدفوع وأعمال جارية في 20 سوقًا مختلفًا. كما أن مكتبة ستوريتيل تضم أكثر من 500,000 كتاب صوتي وإلكتروني على نطاق عالمي.

وسيوفر دمج Storytel Arabia و Kitab Sawti أكثر من 5000 كتاب صوتي باللغة العربية، فيما ستدشن Storytel منطقة تجارية جغرافية جديدة تحت اسم Storytel MENA للقيام بكافة الأعمال.

فيما من المقرر أن يقود سيباستيان بوند، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي الحالي لشركة كتاب صوتي ، على أعمال Storytel في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.