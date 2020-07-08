سامسونج تعلن عن مؤتمرها الافتراضي للكشف عن سلسلة Note 20 في 5 أغسطس

أعلنت شركة سامسونج عن عقد مؤتمر Unpacked 2020 للكشف عن سلسلة جالكسي نوت 20 “Note 20” في 5 أغسطس القادم.

مؤتمر الشركة الكورية سيقام بشكل افتراضي عبر الإنترنت عبر قنوات البث الرقمية بسبب ما سببه فيروس كورونا من حظر عالمي.

كانت سامسونج هي أخر علامة تجارية تقنية كبرى أقامت مؤتمر كبير قبل فرض الحظر في معظم دول العالم، وذلك عندما قررت عقد مؤتمر الكشف عن سلسة S20 بوقت أبكر من المعتاد في شهر فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين والشركات التقنية فشلت في عقد أي مؤتمر كبير طبيعيًا، وقررت عقد مؤتمراتها عبر الإنترنت من بينها آبل، جوجل، مايكروسوفت، سوني، هواوي، وغيرها من الشركات.

وخلال الفترة الأخيرة، كثرت التسريبات المتعلقة بسلسلة هواتف جالكسي نوت 20 بينها تسريب صورة نسخة ألترا من خلال الشركة نفسها.

شاشات كبيرة مع سلسلة سامسونج جالكسي نوت 20 ومعالج بتقنية 6 نانومتر

من المتوقع أن تأتي سلسة نوت 20 “Note 20” مع 3 نسخ بشاشات كبيرة، حيث وفقًا للتسريبات ستكون شاشة الهاتف الأصغر 6.7 بوصة، ونسخة بلس 6.9 بوصة وستكون نسخة ألترا أقرب لها. فيما ستحمل نسخة ألترا كاميرا بنظام محسن مقارنة مع هاتف S20 بسبب المشاكل التي ظهرت مع مستشعر التقريب حتى 100 مرة.

وبحسب تسريبات سابقة، فإن سامسونج ربما تضيف معالج إكسينوس بتقنية 6 نانومتر في السلسلة بعد الفروقات الواضحة مع معالجاها السابق في سلسلة S20 مقارنة مع معالج كوالكوم سنابدراغون الموجود في النسختين الأمريكية والصينية، وذلك بهدف مجاراة المعالج في النسخ الأخرى.

ومن المنتظر الكشف عن تحسينات على القلم الذكي والمزايا التي سيوفرها مع الجيل الجديد مثلما جرت العادة من الشركة الكورية.

كذلك، من المتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي جالكسي فولد مع تحسينات في التصميم والكاميرا.

المصدر:

Samsung