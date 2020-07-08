تويتر تخطط لإطلاق منصة اشتراكات مدفوعة على شبكتها الاجتماعية (تقرير)

تعمل شركة تويتر على إنشاء منصة اشتراكات خدماتية مخصصة لشبكتها الاجتماعية حسب ما أشار تقرير موقع The Verge بالاعتماد على قائمة طلب موظفين وإعلان شواغر نشرتها الشركة على موقعها الرسمي.

حيث أشارت الشركة في إعلانها إلى فريق جديد تحت اسم “Gryphon” لبناء منصة اشتراكات خدماتية في شبكتها الاجتماعية موضحة أنها بحاجة لمهندسين للإنضمام للفريق المستجد والعمل بشكل مباشر مع قسم المدفوعات.

وحسب ما كشف الإعلان، فإن تويتر في طريقها لإصدار خدمات اشتراك محتملة ستكون الأولى بالنسبة للشركة بهذا الشكل؛ لكنها في نفس الوقت لم تكشف عن الكيفية التي ستُصَدر فيها هذه الخدمات والاشتراكات لجمهور المستخدمين.

هذا يأتي في ظل جني الشركة إيراداتها حالياً من بيع الإعلانات ورخص البيانات حيث لا يبدو أمر تطبيق خيار اشتراك الخدمات في المنصة مستبعداً الآن باعتباره طريقة استثمار مربحة تأتي عبر توفير خيارات حصرية للمستخدمين المهتمين بشكل شبيه لما توفره منصة الأعمال لينكد إن برسوم شهرية أو سنوية.

مع العلم أن تويتر قد سبق وأجرت منذ عدة سنوات مسح لدراسة أراء المستخدمين ومدى تقبلهم لفكرة توفير خدمة اشتراك مدفوعة توفر تحليل للحسابات أو تنبيهاً بالأخبار العاجلة أو أي معلومات أخرى تلقي اهتمام المستخدمين بما يتعلق بمتابعيهم وما إلى ذلك من المزايا.

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المصدر:

The Verge