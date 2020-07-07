يعمل تطبيق Duo على أندرويد على توسيع المكالمات الجماعية إلى 32 مشترك

جعلت جائحة كورونا من خدمات المكالمات الجماعية دعامة أساسية لكل فرد، وهذا جعلنا نشاهد الكثير من خدمات الفيديو في سُلّم الأولويات، وهنا نقصد خدمة Zoom التي حقيقةً امتلكت الشعبية الأكبر، مما دفع الكثير من الشركات في بذل قصارى جهدها للوصول لما وصلت إليه خدمة زووم، جوجل وما أدراك ما جوجل، إحدى هذه الشركات، حيث في الفترة الأخيرة كثّفت جهودها فيما يتعلق بخدمتيها Duo و Meet.

وعندما يتعلق الامر بخدمة Duo، فقد أضافت الشركة وخلال فترة زمنية قصيرة الكثير من المميزات، على سبيل المثال، الانضمام إلى المحادثات الجماعية عبر رابط دون الحاجة لوجود حساب، أيضًا رفع الحد الأقصى لمكالمات الفيديو من 8 إلى 12 شخص سواء على التطبيق أو الويب، بعد ذلك، رفع الحد الأقصى إلى 32 شخص ولكن على نسخة الويب فقط.

الآن، وبشكل رسمي، تم توفير هذا الدعم على تطبيق الخدمة في أندرويد، وعند فتح التطبيق، سيتم استقبالك بنافذة منبثقة تخبرك أن المجموعات تحتوي الآن على ما يصل إلى 32 شخصًا. وفي حالة عدم مشاهدتك لهذه النافذة، فما عليك سوى إنشاء مجموعة جديدة ويجب أن تكون قادرًا على اختيار ما يصل إلى 31 جهة اتصال على أن تكون أنت المُتمم لعدد 32.

أخيرًا، يبدو أن التغيير من جهة الخادم، بالتالي في حالة عدم وصوله لك، انتظر أيام قليلة أخرى، ويُفضّل تحميل أحدث إصدار من تطبيق Duo على متجر جوجل بلاي، وإذا لم يفلح الأمر فعليك التحلّي ببعض الصبر.

تحميل تحديث Duo على أندرويد.