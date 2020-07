لعبة Professor Layton and the Unwound قادمة على أندرويد و iOS الأسبوع القادم

تحظى سلسلة ألعاب الألغاز البروفيسور لايتون “ProfessorLayton” بشعبية لا تصدق منذ ظهورها في المرة الأولى على Nintendo DS، وبسبب ذلك، تم نقل أوّل لعبتين على نظام تشغيل أندرويد، والآن هناك عنوان ثالث جديد ينضم إلى القائمة، Professor Layton and the Unwound ، والذي سيكون متاح أيضًا لمستخدمي نظام تشغيل iOS في وقت لاحق من هذا الشهر، وتحديدًا في يوم 13 يوليو القادم.

وكما أشرنا، لعبة Professor Layton and the Unwound ستكون بمثابة الإصدار الثالث الذي يصل على أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، وذلك بعد أن تم إتاحة Professor Layton and the Curious Village في عام 2018، والعام الذي يليه تم إطلاق Professor Layton and the Diabolical Box.

وتمامًا كما هو الحال مع جميع العناوين السابقة، سيكون عليك حل الألغاز الصعبة، والتحقيق في الرسالة التي وصلت البروفيسور لايتون من المستقبل، والتي مفادها وقوع مدينة لندن بفوضى كاملة بعد الكشف عن أوّل آلة في العالم.

بدوره أيضًا، تأتي هذه اللعبة برسومات محسّنة وعالية الدقة، وعندما نتحدث عن التقييمات، فقد تلقّت اللعبة مراجعات إيجابية جدًا سواء من قِبَل الناقدين أو من قبل اللاعبين، ليكون بذلك هذا الإصدار من اللعبة منتظر وبشدة، في الختام، أشير بأن اللعبة متاحة الآن للتسجيل المسبق على للهواتف الذكية، على أن تكون حاضرة للجميع في يوم 13 يوليو القادم.

المصدر:

layton series