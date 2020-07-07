ظهور الدليل الأوّل لتكامل واتساب في فيس بوك ماسنجر

مع بداية العام الماضي، ظهر تقرير مفاده بأن فيس بوك تُفكّر بنظام دردشة موحد بين خدماتها المعروفة “واتساب وفيس بوك ماسنجر وإنستجرام”، الآن وبعد الخطوات الأولى نحو التوافق مع خدمة غرف ماسنجر في واتساب، يظهر الدليل الأوّل للتكامل عبر التطبيقات، حيث وفقًا لـ WABetaInfo، ظهرت بعض التلميحات في فيس بوك ماسنجر تَكشف كيف تعمل الشركة على طريقة الاتصال بمستخدمي واتساب من خلال ماسنجر.

وهنا، توضّح WABetaInfo بأنها كشفت قاعدة بيانات في ماسنجر، ستسمح للتطبيق المذكور بفهم ما إذا كانت جهات اتصال واتساب محظورة، على أن تتضمّن تفاصيل حول حالة الدردشة مثل رقم الهاتف المرفق وما إذا كانت الدردشة مؤرشفة، أو إذا كانت الإشعارات الفورية نشطة أم لا، ومع ذلك، لا يتم تخزين محتوى الدردشة نفسه في قاعدة البيانات هذه، أو لم يتم تنفيذ عمليات الربط الضرورية حتى الآن.

في السياق ذاته، ونظرًا لأن التكامل ما زال في مراحله المبكرة، من غير الواضح ما إذا كان بإمكان المستخدم إيقاف الدمج أم سيتم تحميل جهات اتصال واتساب الخاصة به على خوادم ماسنجر، ولكن مع الواجهة الموحدة القادمة لجميع منصات الدردشة على فيسبوك، من الممكن أن يتم استخدام نفس البنية التحتية للتطبيقات.

أخيرًا، تعمل فيس بوك أيضًا على دمج إنستجرام في ماسنجر، وقد ظهر الدليل لأوّل مرة عبر تغريدة بتويتر، وبهذه الخطوة ستكون الشركة على وشك أن تظل الوسيلة الاجتماعية المسيطرة والأكثر قوّة في العالم.

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