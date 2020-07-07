جيميل يدعم أخيرًا ميزة تقسيم الشاشة على آيباد

في تحديث جديد لطالما انتظره حملة أجهزة آيباد اللوحية، أصبح تطبيق جيميل “Gmail” الآن يدعم خاصية تقسيم الشاشة “Split View”، بالتالي سهولة تعدد المهام، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمي الآن فتح جيميل وأي تطبيق آخر مُثبت على آيباد، ولا ننسى أن هذه الخاصية تدعم ميزة السحب والإفلات، لذا يمكن الاستعانة بها مثلًا في سحب صورة وإرفاقها برسالة بدون أي نقرات.

من ناحيته، يتوفّر هذا الدعم لجميع المستخدمين أي لجميع حسابات G Suite وحسابات جوجل الشخصية، وللاستفادة منها، يتعيّن عليك أولًا تشغيل تعدد المهام في آيباد، ثم التمرير سريعًا من أسفل الشاشة إلى أعلى، بعد ذلك، اختيار التطبيق الذي تريد تشغيله محاذاة بتطبيق جي مايل.

أخيرًا، وعلى الرغم من منطقية حصول جيميل على هذا الدعم من أجل الانتاجية ويليه الراحة، إلّا أن الخطوة كانت متأخرة جدًا، ولكن دائمًا ما نقول، تأتي أخيرًا خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا.

تحميل تحديث جيميل على آيباد.